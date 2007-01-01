Геннадий Новосельцев: «Личный пример участников СВО воспитывает в молодежи гордость за защитников Родины»

Урок мужества с участием ветеранов специальной военной операции прошел в калужской школе №28.

Мероприятие, инициированное региональным отделением Паралимпийского комитета, вызвало живой отклик у учащихся.

В гости к школьникам пришли два участника СВО: калужанин Анатолий Девушкин, который, несмотря на полученное ранение, сейчас активно занимается пауэрлифтингом и выступает на соревнованиях, и его товарищ Владимир Никитин.

В ходе встречи бойцы не только поделились историями своего боевого пути, но и провели для ребят практическое занятие по основам тактической медицины. Военнослужащие наглядно объяснили особенности оказания первой помощи в полевых условиях, отметив, что эти навыки могут быть полезны и в мирной жизни.

Председатель Законодательного Собрания Калужской области, глава регионального отделения Паралимпийского комитета России Геннадий Новосельцев высоко оценил значимость таких встреч.

- Очень важно, что участники спецоперации активно делятся своим опытом с молодежью. Живые истории и личный пример воспитывают в подрастающем поколении уважение к нашей истории и гордость за тех, кто защищает Родину, — подчеркнул Геннадий Новосельцев. — Благодарю Анатолия Девушкина и Владимира Никитина за проведённый урок мужества. Уверен, их искренние слова и личный пример тронули ребят и оставили в сердцах важные ориентиры стойкости, ответственности и любви к своему Отечеству.

По окончании урока школьники смогли задать гостям волнующие их вопросы и получили напутствия от защитников.