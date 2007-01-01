Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Геннадий Новосельцев: «Личный пример участников СВО воспитывает в молодежи гордость за защитников Родины»
Общество

Геннадий Новосельцев: «Личный пример участников СВО воспитывает в молодежи гордость за защитников Родины»

Урок мужества с участием ветеранов специальной военной операции прошел в калужской школе №28.
06.02, 11:12
0 210
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Мероприятие, инициированное региональным отделением Паралимпийского комитета, вызвало живой отклик у учащихся.

В гости к школьникам пришли два участника СВО: калужанин Анатолий Девушкин, который, несмотря на полученное ранение, сейчас активно занимается пауэрлифтингом и выступает на соревнованиях, и его товарищ Владимир Никитин.

В ходе встречи бойцы не только поделились историями своего боевого пути, но и провели для ребят практическое занятие по основам тактической медицины. Военнослужащие наглядно объяснили особенности оказания первой помощи в полевых условиях, отметив, что эти навыки могут быть полезны и в мирной жизни.

Председатель Законодательного Собрания Калужской области, глава регионального отделения Паралимпийского комитета России Геннадий Новосельцев высоко оценил значимость таких встреч.

- Очень важно, что участники спецоперации активно делятся своим опытом с молодежью. Живые истории и личный пример воспитывают в подрастающем поколении уважение к нашей истории и гордость за тех, кто защищает Родину, — подчеркнул Геннадий Новосельцев. — Благодарю Анатолия Девушкина и Владимира Никитина за проведённый урок мужества. Уверен, их искренние слова и личный пример тронули ребят и оставили в сердцах важные ориентиры стойкости, ответственности и любви к своему Отечеству.

По окончании урока школьники смогли задать гостям волнующие их вопросы и получили напутствия от защитников.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
законодательное собрание
eyJpdiI6Ild4aVk5R1R4cCtXcExsWDFlZGlXV3c9PSIsInZhbHVlIjoiZ29sUDgxbTFPRVVyd2pxOThpaEFVcVFoNklISExJLzE0NGsxQUQ2NlpUMXdDQ29PRW5mNXdEZ2hFaktRVTRPTU45T2RRR0VUb0VhcUpsUUpBai92R3JTS0JCSFBXUDF2YVBFeFhndWhBallhTVNjUGtPdzFBczZFUEFOZ3BiNWZTeUFrVE50OUVhS1hHd2NiTUZoSDBMcVJudUVjTmt0MDVZQmdHcmNkSDVxOTJHZ1NFdEJlQzdDUit6d2Q5b1FCNGQzNkdpdU9DNVl0MUtXVm1ReEhJamtpYldDbTFmbEN6WE5wTU81MFl0TkZqeGxVNWpiTEtXWUszSjFvV3phUFBLaGVIUXBWM2FyMnZUVlptMGJycmtrSzlXeTlTckhyUk1YRHVNNTh6S2hRbTllSDM1ZVNscGc0ZHpIeTJUVlFhMTA4VDNLbks3ZEpNVm5JL3FHU2ZDV01yUGFEbHhpbmY5OTc3MHRlUnhxUjRjK0puUzBkNm5xQ1c2dEliS3B6RXN2Ukx5YjREQ3hrdmhLcGVsa2g1N3FuRDhZN0hqcWRoMHZPeCtiUndXUkNSN1NWOWxKSFV0NjVMNlBOMVJPeCIsIm1hYyI6IjI2MWM2ODY5ODg1MjU2MmMwNjFkYTY3YWI0M2Y2ZTBjYzljYzM4ZTFmMmI3YTQyMjEwZWY2NWJkMzRiMjhjYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InA5cGxTeXk2S2xDbFRJVjNqZ0VGU3c9PSIsInZhbHVlIjoiZHpmS2k2OUFrS2diQVhzWnFtemtNTG1IQ2UwRFpTWWpOSjhIck5QL1d5QUw2WTJ1TE1iRGFhYVF2TTV0alhtQnZCWmNmdTFyWklaZ3B0RTVwaGpNV3BlV21nZENaUDZ4N3hNWFVRaUtTMEk2UnBKV2tlRHUrNHlOSlkvelRPTC9xUTVxS0RmS2pGc0I1YVFGS2t1YVhPdENRWU51czI5dm5YeUpwWnV1RVc3MlE5NFRwejZGSEpiSk54TTdwTHYxeUplWVlhQTRGelBmeHovamU4emVoWUI1Y1Zka3IxWnFHSGh3MjRCKzd4L2pQTGtJZ3VOSmkxU3pTMG5QNnl5b2hsVEYrTGJKZGhtOStYVEJZVWVkQmFtUTYzZzhac2tFZ2dPWUpzMUF4dFg4RDZDVmc3Vm5LaXZ6c2xlek1OakhsYVRKSkduVEhyWCtBV0M4VERQV3YrMWFCbTZ3aVIwMFhTeTVMZGVqQ2J5L3QzQk81ak9zeGpEYi82U0J1UDlsVytnZC9IZGVqdWpXVUQvMnlpSVR4MDhia3lBOTY4WlI2emFKdDZaVG4vcTFlUlFhM3hOeFJPQjdLZnFXdXdaTmNWSEJvNFUrTSt6WUxLMlpkNnNHQWY5ZTdQNksyTXpHT01UM0JLRmRnYy9hSWE1NFFKVWRTSUhSa1BXNkUwbWx0QWJ2UEQ3Tk1tQUpLVTFGRnQyMVhzdzdNekdXQXlTQVczZXpTOW4xNjhrdk4wU3pkSGxtOUx0YnlTR1Frd290emptdWlqNTdva3dVVEFpdTlYNWo4c3dzYU5HbnpQQ0V4d01aM2dVc3JhQzJRN0VNSG54Yjg3bjJHTGFYcG9nNSIsIm1hYyI6ImMxMTAzYzAyMjhiNzQ4MTM1NDMxOTZhMDI1NTg5YjVmYmE4MWZiNmJkMmI2YjcxMGI4NjA5M2Y0NDJmMDA4ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+