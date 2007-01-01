Обнинск
Общество

В Людиновском районе отремонтируют братскую могилу

Дмитрий Ивьев
06.02, 09:40
В деревне Андреево-Палики Людиновского района Калужской области начнут восстанавливать братскую могилу советских воинов. Как сообщил 6 февраля начальник управления по охране объектов культурного наследия региона Евгений Чудаков, уже подготовлена вся документация для проведения ремонтных работ.

Мемориал расположен в центре деревни. Здесь покоятся останки не менее 580 солдат Красной Армии, погибших в феврале 1943 года при освобождении этих мест от немецко-фашистских захватчиков. Надгробие на могиле установили в 1975 году.

Объект имеет статус выявленного объекта культурного наследия, и теперь власти региона готовятся привести его в порядок - обновить ограждение, плиты и другие элементы мемориального комплекса.

