В Калуге начнут готовить инженеров для беспилотной отрасли

Калужский филиал МГТУ имени Баумана займётся подготовкой специалистов для работы с беспилотниками. Об этом сообщил 5 февраля министр цифрового развития региона Роман Тришин после встречи в вузе под руководством заместителя губернатора Дмитрия Разумовского.

Вуз уже разрабатывает учебные программы для будущих инженеров беспилотных авиационных систем. Кроме того, планируется создать лабораторную базу, где студенты смогут отрабатывать практические навыки.

Параллельно власти региона продолжают внедрять в работу госучреждений программное обеспечение от местных разработчиков — то, что уже прошло проверку в реальных условиях.

По словам министра, такие шаги помогут региону двигаться к технологической независимости и опираться на собственные кадры и компетенции.