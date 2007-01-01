В Калужской области суд забрал у полицейского внедорожник в пользу государства

В четверг, 5 февраля, прокуратура Калужской области об удовлетворении иска и обращении в доход государства внедорожника стоимостью 8,2 миллиона рублей.

По данным прокуратуры, автомобиль принадлежал начальнику отдела управления экономической безопасности региональной полиции.

— Новую иномарку приобрели в тульском автосалоне в 2024 году за наличные и оформили на пенсионерку - мать полицейского. Сначала мать и сын настаивали, что машину купили на её пенсионные накопления. Позже они изменили показания, заявив, что деньги женщина якобы заняла у знакомой сына, - уточнили в ведомстве.

Прокуроры представили суду неопровержимые доказательства: данные по банковским операциям, показания свидетелей, в том числе сотрудника салона, и другие материалы.

Суд счёл аргументы стороны обвинения убедительными и согласился отдать автомобиль в доход государства.

Решение пока не вступило в законную силу.

Областная прокуратура потребовала уволить полицейского со службы из-за утраты доверия.