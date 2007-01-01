В Обнинске поздравили учёных

Торжественное мероприятие там состоялось накануне Дня российской науки.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что сотрудники научных институтах и конструкторских бюро своими открытиями и разработками укрепляют технологический суверенитет страны.

Он также привел примеры. Физико-энергетический институт проводит эксперименты для реакторов будущего, обеспечивая энергетическую безопасность. ОНПП «Технология» создает сверхпрочные стёкла для авиации и наземного транспорта. Разработки «Турбокона» для атомщиков отмечены правительственной премией. В арсенале медиков из МРНЦ им. Цыба и НИФХИ им. Карпова новые методики лечения опухолей мозг и борьбы с детской онкологией.

- У нас в регионе 46 научных организаций, 10 вузов. Более 7 тысяч исследователей, из них 1700 - молодые ученые, - заявил Шапша. - По поддержке молодых талантов мы в тройке лучших в стране. А в общем научно-технологическом рейтинге регионов – в первой двадцатке. Перед нами еще много задач. Нужны новые идеи, смелые решения. И у нас мощный потенциал для этого. Нашим ученым успехов, вдохновения и новых побед.