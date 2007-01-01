Обнинск
-12...-11 °С
Общество

Каждый третий калужанин готов работать за серую зарплату

Дмитрий Ивьев
05.02, 14:20
1 274
Около трети жителей Калужской области не против получать зарплату в конверте или устраиваться на работу без официального оформления. Такие данные показал опрос портала SuperJob среди экономически активного населения региона.

43% респондентов заявили, что никогда не согласятся на серую зарплату и настаивают на соблюдении трудового законодательства. Ещё 30% готовы пойти на такие условия.

Мужчины оказались более склонны к неофициальной оплате труда: 34% из них не против зарплаты в конверте, тогда как среди женщин таких только 26%. При этом почти половина (49%) горожанок считают официальное трудоустройство обязательным условием.

Готовность нарушать правила чаще встречается у людей старше 45 лет — 37% из этой группы допускают серую зарплату. Среди молодёжи до 35 лет таких всего 30%.

Также выяснилось, что люди с высшим образованием чаще отказываются от неофициальных схем, чем те, у кого среднее профессиональное образование.

