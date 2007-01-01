Обнинск
Сильный паводок ожидается весной в Калужской области
Новость дня Общество

Сильный паводок ожидается весной в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.02, 14:50
0 724
Крупные реки региона разольются больше, чем в среднем за предыдущие годы. Такой прогноз 5 февраля опубликовал Гидрометцентр России.

По всей центральной части страны сейчас скопилось большое количество снега. Когда он начнёт таять, вода в реках быстро поднимется.

Сильный разлив возможен на Оке, Угре и Жиздре.

Такая же ситуация прогнозируется и в соседних регионах.

