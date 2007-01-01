Сильный паводок ожидается весной в Калужской области
Крупные реки региона разольются больше, чем в среднем за предыдущие годы. Такой прогноз 5 февраля опубликовал Гидрометцентр России.
По всей центральной части страны сейчас скопилось большое количество снега. Когда он начнёт таять, вода в реках быстро поднимется.
Сильный разлив возможен на Оке, Угре и Жиздре.
Такая же ситуация прогнозируется и в соседних регионах.
