Новость дня Общество

Стартовал ежегодный конкурс «Клиника года-2026»

Дмитрий Ивьев
05.02, 12:32
0 417
В четверг, 5 февраля, на портале kp40.ru открылось голосование за лучшую клинику и лучших врачей региона. 

Цель опроса, инициированного медиахолдингом «Комсомольская правда - Калуга», - сделать сферу медицины более открытой, рассказать о существующих возможностях профилактики, лечении и реабилитации, познакомить с работой лучших центров и врачей.

Чтобы предложить кандидатуру, вам необходимо перейти на специальную форму и заполнить ее.

При этом совсем необязательно называть все номинации. Мы убедительно просим вас предлагать только те клиники, в которых вы совершенно уверены. Также вы можете в одной номинации предложить несколько медицинских учреждений или врачей.

Определение победителей «Клиники года-2026» пройдет в три этапа. Первый уже стартовал и продлится до начала июня. В ходе стартового этапа мы соберем все предложенные калужанами кандидатуры. Очень важно, что мы в течение нескольких месяцев будем рассказывать на сайте и площадках в социальных сетях о лучших медицинских практиках Калужской области.

На втором этапе будет подсчитано общее количество голосов, которые отданы за клиники в каждой номинации.

В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году выпадает на 21 июня, состоится торжественная церемония награждения победителей.

