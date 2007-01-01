Стартовал ежегодный конкурс «Клиника года-2026»
В четверг, 5 февраля, на портале kp40.ru открылось голосование за лучшую клинику и лучших врачей региона.
Цель опроса, инициированного медиахолдингом «Комсомольская правда - Калуга», - сделать сферу медицины более открытой, рассказать о существующих возможностях профилактики, лечении и реабилитации, познакомить с работой лучших центров и врачей.
Чтобы предложить кандидатуру, вам необходимо перейти на специальную форму и заполнить ее.
При этом совсем необязательно называть все номинации. Мы убедительно просим вас предлагать только те клиники, в которых вы совершенно уверены. Также вы можете в одной номинации предложить несколько медицинских учреждений или врачей.
Определение победителей «Клиники года-2026» пройдет в три этапа. Первый уже стартовал и продлится до начала июня. В ходе стартового этапа мы соберем все предложенные калужанами кандидатуры. Очень важно, что мы в течение нескольких месяцев будем рассказывать на сайте и площадках в социальных сетях о лучших медицинских практиках Калужской области.
На втором этапе будет подсчитано общее количество голосов, которые отданы за клиники в каждой номинации.
В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году выпадает на 21 июня, состоится торжественная церемония награждения победителей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!