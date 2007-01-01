Обнинск
-13...-12 °С
Общество

В Тарусе чиновница получила штраф за срыв срока ответа гражданину

Евгения Родионова
05.02, 10:53
0 447
В четверг, 5 февраля, прокуратура Тарусского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений гражданина.

По данным ведомства, глава администрации сельского поселения в Тарусском районе нарушила установленный срок ответ на обращение заявителя.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении.

Главу администрации сельского поселения привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

