В Тарусе чиновница получила штраф за срыв срока ответа гражданину
В четверг, 5 февраля, прокуратура Тарусского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений гражданина.
По данным ведомства, глава администрации сельского поселения в Тарусском районе нарушила установленный срок ответ на обращение заявителя.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении.
Главу администрации сельского поселения привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
