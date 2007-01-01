Обнинск
Калужанин может получить срок за неуплату алиментов
Общество

Калужанин может получить срок за неуплату алиментов

Евгения Родионова
05.02, 10:15
В четверг, 5 февраля, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного акта и направлении в суд уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в уклонении от уплаты алиментов в пользу своего несовершеннолетнего ребёнка.

— Мужчина по решению суда обязал был выплачивать денежные средства на содержание своего ребёнка. С марта по октябрь 2025 год накопил задолженность более 110 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Мужчина уклонялся от выплаты алиментов неоднократно.

За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

