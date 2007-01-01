Обнинск
-29...-28 °С
Общество

В Калужской области собака покусала подростка

Евгения Родионова
05.02, 08:36
В среду, 4 февраля, прокуратура Дзержинского района сообщила о проведении проверки по факту нападения собаки на несовершеннолетнего.

По данным ведомства, в селе Льва Толстого собака укусила 14-летнего подростка. У него остались ссадины на ноге.

Прокуратура взыскала с владельца собака компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Деньги подростку выплатили.

