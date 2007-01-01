В Калужской области собака покусала подростка
В среду, 4 февраля, прокуратура Дзержинского района сообщила о проведении проверки по факту нападения собаки на несовершеннолетнего.
По данным ведомства, в селе Льва Толстого собака укусила 14-летнего подростка. У него остались ссадины на ноге.
Прокуратура взыскала с владельца собака компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Деньги подростку выплатили.
