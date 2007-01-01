Молодые калужане могут поговорить о личном с ИИ-ассистентом

МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске нового ИИ-ассистента ментальной поддержки, у которого можно попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше о психологии. Цифровой помощник дополнит «ИИ-тренера» и «ИИ-стилиста», которые уже бесплатно доступны в тарифе РИИЛ.

ИИ-ассистент ориентирован на общение с молодыми людьми, которым нужен жизненный совет. Цифровой ассистент задаст уточняющие вопросы, чтобы предложить возможные пути решения. Например, молодой человек не решается сменить работу на старте карьеры и делится своими переживаниями с ботом. После короткого диалога ИИ-собеседник выделит основную проблему, например, отсутствие перспектив карьерного роста, обязательно переспросит, чтобы убедиться – прав ли он. Получив утвердительный ответ, уже даст практический совет по постепенному решению трудности: в случае с работой предложит составить список интересных компаний и посмотреть пять подходящих вакансий в ближайшую неделю.

Общение с ассистентом не предполагает медицинских рекомендаций. В случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом цифровой собеседник посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. При нажатии кнопки «очистить диалог» ассистент забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа.

«По данным различных исследований максимальный запрос на поддержку ментального здоровья демонстрирует именно молодежь. Им особенно непросто делиться своими проблемами из страха осуждения или боязни быть непонятыми. С ИИ-ассистентом можно быть откровенным и уверенным в анонимности, ведь всегда можно «очистить диалог». Важно, что цифровой помощник обучен так, что если собеседнику необходима помощь профессионального специалиста, то он незамедлительно скажет ему об этом», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.