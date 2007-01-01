Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество «РТ-Финанс» и банк НОВИКОМ поддержали благотворительный проект для детей в Мелитополе
Новость дня Общество

«РТ-Финанс» и банк НОВИКОМ поддержали благотворительный проект для детей в Мелитополе

04.02, 15:45
0 224
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

При поддержке холдинга «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех и входящего в него банка НОВИКОМ благотворительный фонд «Страна для детей» открыл новую группу «Робототехника» в Мелитополе Запорожской области. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила партнеров проекта за создание в новом регионе условий для развития молодого поколения.

Новая группа «Робототехника» работает в центре дневного пребывания для детей с инвалидностью «Мы вместе!» и рассчитана на воспитанников в возрасте от 5 до 15 лет. В рамках занятий они осваивают основы конструирования, моделирования и программирования. Обучение проходит в интерактивной форме и способствует развитию инженерного мышления, творческих способностей, внимания и коммуникативных навыков.

Занятия организованы в небольших подгруппах с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. С детьми работает профессиональная команда педагогов, умеющих адаптировать программу под разные уровни подготовки.

Развитие конструкторских и инженерных навыков способствует формированию интереса к техническим и IT-направлениям, а также помогает детям задуматься о будущей профессиональной траектории, что особенно важно для ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью «Мы вместе!» работает в Мелитополе с 2024 года на базе Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

С 2023 года Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка реализуется стратегическая программа «Страна для детей», цель которой – создание комфортной безопасной среды и культуры чуткого, бережного отношения к ребенку. В рамках программы Благотворительный фонд «Страна для детей» оказывает поддержку в исторических регионах Российской Федерации. 

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности: «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru со стабильным прогнозом , АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. 

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU). 

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». ИНН 7706196340. erid: 2VfnxxYHCVF
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IkNnd0pIeXpZand5T1BlOWh1NDF3bVE9PSIsInZhbHVlIjoiWjRHbFJoWFhYaDhjRmsxUkVEVHpibG1MUEQrZStnZnl2M2JRano3NTkyY242cmk4bDhiVi9zdWZMZVVEZzhHWlh2OXF6WnhoNkJFUjA5YVFubXR4N2lpWFlEZ01udXlvYWRxeUV6bW5Sc3VzU0hQaFBuM2dtM25sdEd0UGNVZDF4QTFKZlVsMjl2djZRSVQ5OUhxT243M2ljR3krTnpsTmg2NHBBSmhQNm15Y2RvTGYvRlhhOTNnVGJrbE1MbUhxbnpHaFg2eUpLbVY0UzRnODV4VXRMYmI3VjMyUmp3Z1Ixb2ppN2Y1TEpLc25aNW5XbmFLYmpMNHRvU0ppSzMyRk9rMWhCd2s2UWZVRXpSQVNJanhoRkpPL3pkQlNrcUVsdEJlRzRFSVdlVzllV04xZkZMODRXbGFWTkxYd3hVS2M3K2xaclNVWVpuejB0dU9hVVZHYjJPOUkyYzZlaldGVVZFTWc2QTQ4RmVNek5kUUZ3b0NrRlVkdSt0TlRYUE9WSDlCZEJVT2RqYTRTdDlMWjRIZTlBclJKRWwyMis3NWE4Q0pTZFViUG05dHRlNDYwczRTK1MzZUFpNVc4c295ZyIsIm1hYyI6ImJhODBlOTQ3OTlhMmEyMjBhNzEwODhhOWQ0ZTIwM2NjNDdlOGU0OWM5ODcxZmQ3OGNlZGQwNDQyOGJhNTNmNzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InN6amNiNWRyV004MGRZdDhJeXVDV2c9PSIsInZhbHVlIjoid3crejZBUW5KZGd4VzU5a3FQdXdIOForYnBaMTdzRHloRmdoU1c2Wmp2V2RKZkg4RyszZkVzWW1wMDdZMU1jckhsYVZiUEphaWhJbmZWS1RQcStyaGxCeFpqckhVZnZzNnNhRlFQdFFjN254Z1NmSVMxOUdFMGZCOTM3Wi9EeWhWTEVHeExmL3N1dVEvVHBtS0NEMUJNc2l5Ykl3a1NoUUhsUVRhQnppaTRFQXRCNVA1ZmFzNStoSGJQNVhIdEZBdWE2TXhHbEdJTnBCUEVCOUxZUVIvb0ovTmpucjczNFM0Z3lLYnJGdjlzNkZZUlNoUmtsOVdYaWw4bmdLV0dObnVxbHdhZ2NFek11Wkcvc2swUEdFNWJWOFROcmFOMTgxeEU1TEVJdlJ2UFN3cHp0RGllc0M1N01YbEhXVjBqOVUrOFgvNituN0VtUENQSDNuSjQ0QzNneC90ZG9FeFNEaitYR2U0RGlFRDhaeStDbEFBQ0tRVGZpSmxDVEJKRGFnWm5EeW5NZmR1QkJ3Lzlkd3BVejlkV3d4N1VLL2twY3Z4UEtLR1ZNQUkyMUZBbDkzSjNkTFVsZmc5Z3UyN2pSZG11STJFckU0djAvMVl2TFoyVXg4bTBHN2FsQTZGQnZGZ0ZjSEdnRDFJV2o4WHJBdmE4VmQ4VzhsazRzenFwcWtvbHlZN3R3V3l1ejVwNHRpbTd3dTNWeDc0NjhzQkU4cmcydE1qOUZET1hlWEFRTEZ4Q3oxYW43RXFWc3NpVGFOeU1UbW50VTNQa28rZGhrdmNHYmZMMlJ2bkx3c3lSYUpoZGFlNG41Q2tmWFNjRDVoNWRTby9KM2g4Q0xZVUNmYSIsIm1hYyI6IjBlOTRlYzY4MzI0YWYxMTZiNDA4YzQ2MTQ2MDAxYTY4M2Q2MGUzZjg2Y2Q4ZGFiZDllYzAzODk3YTE3YmYzMzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+