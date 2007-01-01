Школьников Калужской области приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде по экологии

С 3 февраля по 2 марта 2026 года на образовательной платформе Учи.ру пройдёт бесплатная онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии. К участию приглашаются ученики 1–11 классов со всей страны, в том числе из Калужской области, сообщили в среду в правительстве региона.

Олимпиада проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Её цель — не только проверить знания, но и рассказать ребятам о бережном отношении к природе, раздельном сборе мусора, правилах поведения в заповедниках и других экологических темах. В заданиях будут вопросы о том, как превратить свалку в курорт, какой журавль обитает только в России, и как каждый человек может внести вклад в сохранение окружающей среды.

Специальной подготовки не требуется — задания построены на интересных фактах и не требуют углублённых знаний школьной программы. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте Учи.ру или войти под своим аккаунтом.

В поддержку олимпиады волонтёры движения «Экосистема» проведут в регионах России тематические экологические уроки. Все участники получат электронные сертификаты, грамоты или дипломы в зависимости от результата, а педагоги — благодарственные письма.

Организаторы олимпиады — автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» и платформа Учи.ру при поддержке Минприроды России. Мероприятие проводится уже в шестой раз.