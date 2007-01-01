Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Школьников Калужской области приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде по экологии
Общество

Школьников Калужской области приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде по экологии

Дмитрий Ивьев
04.02, 11:23
0 227
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 3 февраля по 2 марта 2026 года на образовательной платформе Учи.ру пройдёт бесплатная онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии. К участию приглашаются ученики 1–11 классов со всей страны, в том числе из Калужской области, сообщили в среду в правительстве региона.

Олимпиада проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Её цель — не только проверить знания, но и рассказать ребятам о бережном отношении к природе, раздельном сборе мусора, правилах поведения в заповедниках и других экологических темах. В заданиях будут вопросы о том, как превратить свалку в курорт, какой журавль обитает только в России, и как каждый человек может внести вклад в сохранение окружающей среды.

Специальной подготовки не требуется — задания построены на интересных фактах и не требуют углублённых знаний школьной программы. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте Учи.ру или войти под своим аккаунтом.

В поддержку олимпиады волонтёры движения «Экосистема» проведут в регионах России тематические экологические уроки. Все участники получат электронные сертификаты, грамоты или дипломы в зависимости от результата, а педагоги — благодарственные письма.

Организаторы олимпиады — автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» и платформа Учи.ру при поддержке Минприроды России. Мероприятие проводится уже в шестой раз.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InU3NEtmZDdkZVh2SEhma25heVJlakE9PSIsInZhbHVlIjoiNkFmckJJQ2owbHlHZ1RLZmxCSXNXaUNoMHcyZ0hKb0JHbFIxRVAxbXdEMEtJVDR2ZHgrWXJiTVRFOHFXbWJDejlyc29OdkhIUytYNzVhdHpCd0VycitwckF4TGZLTkRCQXUvTWQwNk9EY08xTUxlcE43WWFTdFE1L2pNZmgvY1FjS1UzTkZpc05XSkdHck16MFhHQ3d6cVRWdTB4TWcvTCtwejFsc2ViMjhMZmhOOGdIUW1mbkoybU5xV29HdFJPMFlHaTRSR1dia3ErRE9rY3VScUJrcy9sZVFod2lFeGdmcTJzSkdMUXM1cnV4ZWJNZERUVGlGWGZOZUpoMXdtS1RjWVVWZ1VULzdxQ29xb0U3ekRPRzJsTmRCS1BMWGNFMUgyRC91ZHRqcm51ampkQStQcTU3V0p1QWpCUC95VVE5T0lRRXdqVnpFZEN5cnlXY0tFOXhCVVA4d0lhMlZhS2UyNy93Vk1zT2NPN3V3RFZYbkF4VEVaSW1lUHk1TGl0TTgyN2dHNFJDbFB6NytWL3BRdTZoUHVJTWp2MWZKUDRUbjQrYXV5MDV2SEs1VTczTEN5d1F4bVQvdkRYUEg0biIsIm1hYyI6IjFlY2EzNWM5NjBmOGRmOTlmMTA5ODA1MTFlYmZjMzc2NzE4Nzk5ZDBkMGU1ZmUyNzQyM2Y0NDY2YmRmZTFjNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InQ1Tzg0NHdYdjVCRjVrR0xVNk0vRUE9PSIsInZhbHVlIjoiR1dDNDBYU3lnSUEwQ0hta3pGMGpKaEluY2NaNEZnbngzWXBnWXFtTEFXOXpidi9zcHcwZytRZkRWZ0M1M1psbHZXTkpHZ3ZnMm5pVFpscUZna1FySkFFZGVjS0N5OVJSS3psYjYxekljV04veW5SNUt0cWVEQThjeWZGcGd1TkdLN3lpZ2J0MFByaTh4a2tCK1VwNit2SDNNQkFhTnc3SCtvSEJobERoamtJbE5CN3hpOHFlVThoTmtnUWZVaSs5cVVURE93S0pDZUNZNjBsaDlITWhqNUpqcnI4bkkzOGFYd2huSy9qMmMvT1JpdWtZMG5PQXVlUm4zMXNhTDNtOWFmTW41SzRxaGFKMjB2RVJ1ejl0R0kwWkw4Rm5EOWQ2a2F4UDY1WEEvbXRxQjQ5TDFhVnAwU2haYlRlTElvZldoUUFUZmFJUHZUdE5sMlFnQjhzb2dGbEpZTWtsYU9OdWttTnJtcE91M0NzbGQ2a1hvZk9Ya0NlM010eDRsWFVpRGpQQmFRMW5jWElYWTB6NjRSYnU0T3lkdzZrZk0rVjhyMi80TUVXdkxxbUpKYnhESm1NUWtpZ1NLQWVXZFZhdnF3ZVcxZ0x4WTQyRFZnd3N0NlhzZVRnUnhkbFJBeldlcm5LWXlsUmNjYkQvWlp3TmVlKzBDVnhOanBWNG5qS2MySG5QejQvRWxhZlpMUFdtYWNiL1pvRDFWK3paZjFkdHAzU0wvTHlkOUxLSlhCN2hZazJDbTRJWVhScDdnRFZVeDBWNkxIK3hjM3BVTzVGZkJERUFQc2VIcHhETWRKM2VDQ1lDQXcxeHJnaTBaYVV2bHZQSjVkUG5tV21yVHA3SCIsIm1hYyI6IjkzNDEwY2RlY2QzMjE4ZTY4OGZhYTgwYmE4MTE5Zjk0YjlmMzkyZTBkMmMzN2U0NGVmMDU4ZTFkZTI2ZDBkODMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+