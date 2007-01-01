Обнинск
Общество

Калужанам предложили высказать свое мнение об искусственном интеллекте

Дмитрий Ивьев
04.02, 11:15
В феврале на Платформе обратной связи стартовал опрос, посвящённый искусственному интеллекту. Калужанам предлагают ответить на вопрос, как они относятся к этой технологии: поддерживают ли её безоговорочно, воспринимают с осторожностью или считают лишь развлекательным инструментом.

Результаты опроса помогут властям региона учесть настроения жителей при разработке и внедрении цифровых сервисов. Проголосовать можно до 28 февраля по ссылке.

Платформа обратной связи работает в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление». Ежемесячные опросы позволяют собирать мнения жителей по актуальным темам и учитывать их при принятии решений, пояснили в правительстве региона.

