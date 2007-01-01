Всемирный день борьбы против рака: Калужский онкодиспансер призывает обследоваться

4 февраля мы ежегодно отмечаем Всемирный день борьбы против рака. Термин «рак» характеризует различные виды онкологических заболеваний органов человека, а значит, врачи-онкологи должны знать гораздо больше, чем узкий специалист, ведь их поле битвы — весь организм человека!

От маленького кабинета до современного диспансера

Для Калужской области этот год особенный: 80 лет Калужский областной клинический онкологический диспансер ведет борьбу против онкологии! Онкологическая служба в нашем регионе была создана в октябре 1946 года и представляла собой небольшой медицинский кабинет, в котором самоотверженно трудилась Антонина Петровна Никольская. Сегодня мы с гордостью говорим об областном клиническом онкодиспансере, как о современном, качественно оборудованном и передовом медицинском онкологическом учреждении региона.

Здесь калужане получают специализированную онкологическую помощь, которая включает в себя профилактику, диагностику и лечение онкологических заболеваний. Для качественной диагностики в КОКОД есть все необходимое современное оборудование, в том числе сверхвысокопольный МР‑томограф — ​единственный в Калужской области аппарат МРТ 3 Тесла. Это синоним качества и точности диагностики. Исследование таким аппаратом не включает в себя использование радиации, что делает его безопасным для большинства людей.

Другой гордостью учреждения является и высокотехнологичный аппарат КТ, который был приобретен в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Аппарат гарантирует высокую точность диагностики, детальные снимки и комфорт для пациентов — ​увеличенное пространство туннеля не взывает ощущения тесноты и замкнутого пространства.

На качественную диагностику работают эндоскопическое и рентгенологическое отделения, клиническая и цитологическая лаборатории, отделение радионуклидной и УЗ‑диагностики.

В последние годы еще больше калужан смогли обратиться к врачам-­онкологам, потому что пациентов — ​жителей Калуги теперь принимают в отдельном здании. Открылась вторая поликлиника КОКОД практически в центре Калуги — ​на улице Степана Разина, д. 1. Здесь принимают по следующим направлениям: онкоурология, онкология головы и шеи, онкология кожи, онкомаммология, абдоминальная онкология. В новой поликлинике можно сделать УЗИ‑исследование и сдать лабораторные анализы. Более того, попасть к доктору можно после работы, здесь ведут прием и в вечернее время!

Ранняя диагностика сохраняет жизнь

Во Всемирный день борьбы против рака профессио­налы КОКОД с полной уверенностью заявляют: онкология — ​это не приговор, ранняя диагностика сохраняет жизнь! Не отказывайтесь от онкологического скрининга, он позволяет вовремя выявить заболевание и получить эффективное лечение! Специалистами проводится скрининг рака молочной железы, рака шейки матки, предстательной железы, рака легких, колоректального рака. Такие обследования входят в программу диспансеризации населения, вот почему врачи призывают не пренебрегать этой возможностью и обязательно проверять здоровье.

Если диагноз пациенту уже поставлен, профессионалы калужского онкодиспансера немедленно приступают к лечению. Врачи выполняют высокотехнологичные операции на пищеводе, желудке, печени, поджелудочной железе, органах грудной клетки. В отделении радиотерапии компьютерные системы позволяют планировать и контролировать лечение, в том числе проводится брахитерапия и конформное облучение.

Важная часть в лечении онкозаболеваний — химиотерапия. Ее задача — остановить или замедлить развитие опухоли, предотвратить распространение метастазов. На поздних стадиях химиотерапия замедляет прогрессирование заболевания и продлевает жизнь пациента. Метод используют как в комплексе с другими видами, так и самостоятельно. Профессионалы КОКОД подбирают лечение индивидуально для каждого случая.

Сегодня в диспансере работают более 90 врачей и 200 медицинских сестер. Среди них доктора и кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи РФ, заслуженный работник здравоохранения Калужской области и отличники здраво­охранения РФ. Калужские онкологи регулярно проводят мастер-­классы для коллег из других регионов, делятся опытом успешного лечения.

Ежегодно специалисты выезжают во все округа Калужской области, где проводят мероприятия, дают методические рекомендации коллегам и, конечно, принимают и лечат пациентов.

Коллектив Калужского областного клинического онкологического диспансера обращается ко всем жителям региона с просьбой не откладывать на потом обращение к врачу. Потратить один день в году на диспансеризацию — ​значит, подарить себе еще много лет здоровья!

Телефон: 8 (4842) 40-44-03.

248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корп. 1-4.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.