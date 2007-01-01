Территория улыбок
Как клиника на Московской, 36 в Калуге каждый день возвращает людям уверенность, здоровье и радость.
День стоматолога — праздник тех, кто работает на самой тонкой грани между медициной и искусством. Там, где миллиметры решают судьбу улыбки, а доверие пациента весит больше любого инструмента. В Калуге есть место, где это знают особенно хорошо, — клиника ООО «Стоматолог». Здесь лечат не просто зубы. Здесь возвращают людям уверенность в себе.
30 тысяч историй в год
За сухой статистикой — всегда живые лица. Более 30 тысяч пациентов в год переступают порог клиники на Московской. Кто-то приходит, сжимая щеку от острой боли, кто-то — с надеждой на новую улыбку, кто-то — просто на плановый осмотр. И каждый из них становится частью большой истории доверия, где медицина не конвейер, а диалог.
— Мы видим в пациентах не «случаи», а людей со своими страхами, ожиданиями и мечтами. И наша задача сделать так, чтобы после визита у них была ослепительная улыбка и сияющие глаза, — рассказал врач-стоматолог-ортопед Константин Сергеевич Абрамин.
От скорой помощи до ювелирной работы
ООО «Стоматолог» — клиника многопрофильная, а значит, здесь готовы к самым разным сценариям. Экстренная помощь при острой боли, терапевтическое лечение, работа с заболеваниями пародонта, комплексные программы протезирования — все это не просто перечень услуг, а ежедневная практика.
Здесь одинаково уверенно справляются и с внезапной зубной драмой, и с долгими, продуманными маршрутами лечения, где результат выверяется до микронов.
Стоматология без страха
Современная стоматология давно перестала быть территорией боли и тревоги. В ООО «Стоматолог» это главный принцип работы.
Врачи клиники постоянно учатся: семинары, конференции, профессиональные сообщества, обмен опытом с коллегами из других городов и регионов. В сложных случаях — консилиумы, обсуждения, поиск оптимального решения. Здесь не боятся спрашивать совета, потому что основная ценность — результат для пациента.
Современные протоколы лечения, щадящие методики, внимание к комфорту — все это превращает визит к стоматологу из испытания в спокойный и понятный процесс.
Когда счет идет на часы
Один из случаев, о котором здесь вспоминают с особой теплотой, произошел совсем недавно. Молодой человек, спеша на собеседование, упал и сломал передний зуб. До встречи с работодателем — два часа. Паника, растерянность, страх упущенного шанса.
Он буквально вбежал в клинику со словами: «Я не могу так пойти, помогите». Терапевт и ортопед сработали как единая команда. Быстро, точно, без лишних движений. Через совсем короткое время пациент смотрел в зеркало и видел там себя прежнего. А спустя несколько дней он вернулся уже с улыбкой и новостью: собеседование прошло успешно.
Иногда стоматология — это не только про здоровье. Это про судьбу.
Философия дела
Цифровая диагностика в ООО «Стоматолог» — не модное слово, а многофункциональный рабочий инструмент. Современные технологии позволяют врачам видеть ситуацию четко и наглядно, планировать лечение с высокой точностью и даже показывать пациенту, какой будет его улыбка после протезирования.
Здесь давно не лечат на ощупь или на глаз. В клинике работают с фактами, изображениями и прогнозами, которым можно доверять.
Утро в клинике начинается почти ритуально: проверка оборудования, короткие обсуждения планов, чашка кофе и настрой на работу.
Врачи надевают халаты, как музыканты берут в руки инструменты — с уважением и сосредоточенностью.
Дальше приемы, консультации, лечение, между ними короткие разговоры, поддержка коллег, обмен мнениями. В клинике ценят командную работу и спокойную, рабочую атмосферу, где каждый знает свое дело.
Место силы
География пациентов ООО «Стоматолог» давно вышла за пределы нашего региона. Сюда приезжают пациенты из других областей за современными технологиями, цифровой диагностикой и уверенным качеством лечения. Репутация, как и хорошая улыбка, работает без лишней рекламы.
Особая гордость клиники — врачи-ветераны, специалисты с огромным клиническим опытом.
Наталья Александровна Елина, врач-стоматолог-хирург высшей квалификационной категории.
Наталья Петровна Лахтина, врач-стоматолог-терапевт высшей квалификационной категории.
Светлана Аслановна Тимошенко, врач-стоматолог-терапевт высшей квалификационной категории.
Надежда Михайловна Толмачева, врач-стоматолог-терапевт высшей квалифицированной категории.
Их труд отмечен почетными грамотами городского головы, губернатора Калужской области, областного министерства здравоохранения, а также орденами Стоматологической Ассоциации России.
Но, пожалуй, главная награда врачей клиники — благодарные пациенты и ученики, которым они передают свой опыт.
Опыт + молодость
В ООО «Стоматолог» уверены: сильная команда рождается на стыке поколений.
Клиника широко открывает двери молодым специалистам с новыми идеями и современным взглядом, одновременно опираясь на мудрость и спокойную уверенность врачей с большим стажем.
Это редкий баланс, который чувствуется с первого визита.
Здесь верят, что здоровая улыбка — это не просто анатомия. Это уверенность, открытость миру и гармония с собой.
— Улыбка — это не только здоровые зубы, но и отражение счастья. Пусть каждый день работы стоматолога будет наполнен радостью, ведь он дарит людям здоровье и уверенность, — считает главный врач ООО «Стоматолог» Сергей Николаевич Абрамин.
В День стоматолога хочется сказать простые, но важные слова: спасибо тем, кто каждый день работает с самой искренней человеческой эмоцией — улыбкой. И пусть в ООО «Стоматолог» в новом году их будет еще больше.
Проверьте сами по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 36.
(4842) 57-62-62, 90-62-62, 57-22-33
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.