Стоматологи отмечают профессиональный праздник

Ежегодно 9 февраля отмечается Всемирный день стоматолога — профессиональный праздник врачей, стоящих на страже здоровья наших зубов и красоты улыбки.

Стоматология — древняя медицинская наука, однако в России она начала активно развиваться только при Петре I. В 1710 году в нашей стране появилось официальное звание «зубной врач». С 19-го века заниматься «зубным делом» разрешалось только тем, кто окончил медицинскую академию, успешно сдав все экзамены.

Профессия стоматолога сегодня — это сочетание медицинских, научных и технических знаний.

В преддверии профессионального праздника мы встретились с Президентом Ассоциации стоматологов Калужской области, заслуженным врачом РФ, заведующей терапевтическим отделением Калужской областной клинической стоматологической поликлиники Цукановой Зоей Юрьевной.

Ассоциация, объединившая врачей-стоматологов нашего региона, была основана в 1998 году. Помимо всесторонней поддержки профессиональной деятельности представителей сообщества в задачи Ассоциации входит активная работа по развитию нормативной базы, регламентирующей оказание стоматологической помощи, содействие непрерывному профессиональному развитию.

Накануне праздника Зоя Юрьевна рассказала о работе Ассоциации и обратилась к коллегам с добрыми пожеланиями.

— Минувший год принес с собой много важных проектов и изменений. Одно из ключевых — принятие закона о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей, который вступит в силу уже 1 марта.

Согласно общим правилам, выпускники должны будут отработать определенный период в учреждениях здравоохранения системы ОМС с нагрузкой не менее 0,5 ставки. Период работы зависит от специализации и места работы молодого врача.

Выпускники-целевики должны будут отработать этот срок в организации, с которой заключили договор. Остальные смогут выбрать государственную клинику из списков, размещенных на сайтах региональных министерств здравоохранения.

Выпускники-целевики должны будут отработать этот срок в организации, с которой заключили договор. Остальные смогут выбрать государственную клинику из списков, размещенных на сайтах региональных министерств здравоохранения.

Важно, что согласно новым требованиям, к молодым специалистам будут прикреплять опытных наставников. Они очно или дистанционно помогут эффективно начать работу в профессии.

То, что до сих пор считалось важным преимуществом ряда клиник, теперь будет закреплено на законодательном уровне как норма. Крайне важно, чтобы эта мера, действительно, работала на местах. Все это, безусловно, способствует решению острой проблемы кадрового дефицита в системе ОМС, в стоматологии в частности.

Стоматология сегодня — одна из наиболее динамично развиваю­щихся медицинских специализаций. Это накладывает на врачей-стоматологов дополнительные обязательства — необходимость непрерывного обучения, совершенствования своих навыков.

Способствование профессиональному росту и развитию – один из основных приоритетов нашей Ассоциации. Ежегодно мы работаем над тем, чтобы привлечь в регион ведущих российских экспертов для проведения максимально полезных семинаров и мастер-классов.

Так, в минувшем 2025 году на территории региона было организовано 10 обучающих мероприятий. Их участниками стали более 600 врачей Калуги и Калужской области — представители как государственных, так и частных клиник.

В числе лекторов — вице-президент общества специалистов в области ЧЛХ, почетный Президент СтАР Андрей Ильич Яременко, Антон Борисович Бичун, Вадим Александрович Черкашенин, Анна Юрьевна Блохина и другие.

Среди тем традиционно не только медицина, но и правовые аспекты оказания медицинской помощи, нюансы оформления медицинской документации.

Мы внимательно отслеживаем все нормативные изменения. Отмечу, что участие в работе профильных комиссий как при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, так и Стоматологической Ассоциации России — еще одна важная задача нашей Ассоциации.

Так, в 2025 году в рамках научно-практических конференций и симпозиумов помимо традиционных отраслевых рассматривались вопросы:

внесение изменений в нормативные документы, регламентирующие высшее медицинское образование, в номенклатуру специалистов по профилю «Стоматология», оказание медицинской помощи;

разработки клинических рекомендаций;

реализации задач по подготовке регионов к трудоустройству выпускников стоматологических факультетов, обучающихся за счет бюджетных средств, в рамках новых законопроектов Минздрава Российской Федерации и др.

Мероприятия такого уровня — важная составляющая развития стоматологической отрасли России.

Ну и, конечно, традиционно большое внимание мы уделяем вопросам профилактики заболеваемости. Так, уже несколько лет в регионе проходит акция бесплатных осмотров полости рта с целью проведения онко-скрининга. Результат этой работы — увеличение процента ранней выявляемости новообразований полости рта, что, в свою очередь, обеспечивает более благоприятный прогноз лечения.

Дорогие коллеги, на плечах каждого из вас лежит большая ответственность за здоровье пациентов. Ваш ежедневный труд – многогранная работа, требующая высокого профессионализма и непрерывного развития знаний и опыта.

Вместе с вами нам предстоит решить еще много задач, но уже сегодня хочется сказать спасибо за большую работу, в том числе профилактическую, проделанную врачами-стоматологами нашего региона.

В преддверии праздника хочу поблагодарить вас за верность профессии, стремление к профессиональному росту и развитию, за безграничное желание помогать своим пациентам, умение находить подход к каждому из них.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых достижений̆! Пусть работа приносит радость и удовлетворение, вдохновляет на новые достижения и успехи. Ваш труд дарит людям здоровье.

Пусть и в вашей жизни будет как можно больше хорошего. Благополучия, добра и улыбок!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.