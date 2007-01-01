Новый игрок на калужском рынке: что известно о застройщике «Капитал»?

Наша редакция обратила внимание на появление в информационном поле Калуги нового имени — девелопера «Капитал». Мы решили разобраться, кто они, и на что опирается компания, заявляя о своих планах.

Вот что удалось выяснить в ходе нашего небольшого расследования.

Опытный игрок с историей

Первое, что бросается в глаза — солидный возраст. Компания работает на рынке с 1999 года, то есть её опыт исчисляется уже 26 годами. В портфеле компании 33 проекта в Рязани и Туле. Цифры впечатляют: совокупный объём построенного жилья превысил 2,3 млн кв. метров, а квартиры компании стали домом для 17 000 семей.

Что говорит о компании Единый ресурс застройщиков

Ключевым вопросом является дисциплина застройщика. Проверяя этот аспект, мы обнаружили важный факт: на Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ) «Капитал» стабильно получает высший балл — 5 из 5 — за соблюдение декларируемых сроков ввода объектов.

Системный подход

Изучая принципы работы, мы отметили, что «Капитал» делает акцент на полном цикле контроля: от выбора участка и проектирования в собственном проектном институте до благоустройства территории. Без сторонних подрядчиков.

Мы поговорили с представителем компании, он сказал следующее: «Капитал» пришёл в регион применять уже отработанный опыт. Мы позиционируем свой выход как долгосрочную стратегию, нацеленную стать синонимом надёжности и открытости для калужан.

Все эти активы дают компании серьезные стартовые преимущества и формируют конкретное ожидание от покупателей — получить не просто квартиру, а проверенный стандарт надежности. «Капитал» предлагает Калуге реализацию своей успешной практики, что в условиях рынка недвижимости является одним из самых убедительных аргументов.