Обнинск
-19...-18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Новый игрок на калужском рынке: что известно о застройщике «Капитал»?
Новость дня Общество

Новый игрок на калужском рынке: что известно о застройщике «Капитал»?

04.02, 11:16
0 610
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Наша редакция обратила внимание на появление в информационном поле Калуги нового имени — девелопера «Капитал». Мы решили разобраться, кто они, и на что опирается компания, заявляя о своих планах.

Вот что удалось выяснить в ходе нашего небольшого расследования.

Опытный игрок с историей

Первое, что бросается в глаза — солидный возраст. Компания работает на рынке с 1999 года, то есть её опыт исчисляется уже 26 годами. В портфеле компании 33 проекта в Рязани и Туле. Цифры впечатляют: совокупный объём построенного жилья превысил 2,3 млн кв. метров, а квартиры компании стали домом для 17 000 семей.

Что говорит о компании Единый ресурс застройщиков

Ключевым вопросом является дисциплина застройщика. Проверяя этот аспект, мы обнаружили важный факт: на Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ) «Капитал» стабильно получает высший балл — 5 из 5 — за соблюдение декларируемых сроков ввода объектов.

Системный подход

Изучая принципы работы, мы отметили, что «Капитал» делает акцент на полном цикле контроля: от выбора участка и проектирования в собственном проектном институте до благоустройства территории. Без сторонних подрядчиков.

Мы поговорили с представителем компании, он сказал следующее: «Капитал» пришёл в регион применять уже отработанный опыт. Мы позиционируем свой выход как долгосрочную стратегию, нацеленную стать синонимом надёжности и открытости для калужан.

Все эти активы дают компании серьезные стартовые преимущества и формируют конкретное ожидание от покупателей — получить не просто квартиру, а проверенный стандарт надежности. «Капитал» предлагает Калуге реализацию своей успешной практики, что в условиях рынка недвижимости является одним из самых убедительных аргументов.

Реклама. Застройщик ООО "Капитал-строитель жилья". ИНН 6234145644 erid: 2VfnxxpHG4h
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IjhZczVqeW9EQXpCN0VnSHNNUkZGbFE9PSIsInZhbHVlIjoiQlFhNHYvSU84Qm1RTzlBbDYxRnJZNmEwTGtvZHFRRDZiMDZrT1NKYkNqclljYTRWeE9QTlYvSlJFQjdXc1B0L0txSWN1YVozYnNTYkdpQ0NNRHV1d2dFaW5tam5uOGtwbmlXU1pZd0FDOWIxd0poM1FSazhMRjEzdlpXY29RSVdoSjZlUWJiaFM4OTgxMlRRZ0p2bXVUbVlZNVNmU1JDT09RRlNFNWl2OHQ1WUVSY3FiZXFCS1Y2RGFQcGluMVo3aWwzQmZrblZQMTFwRHBXa08wbmVPd29nZlZodHFLRkhhVVBKN25pZWJLY1c0S1QrN052NTYyTlBpN042SjhQS1FHeFR4ZDdqYWE1Sm8vUFQvdGRnNTVuKzNabWpiTDd0UWx3TFJaTXVsaG0wZXRGdS9NUWpHNUJXUStqM3VURENNR0ZRK0llTVZzTjFNbGd0bHNFS0NjTm9GM1A4bHd1MUQ0YmlSNjVOb3JvS1I3VHN1NGVud0JkeW5wRWw0eHArOEZ3ZXdyeGNJS09Bbmo3Q1JNKzVhNnFHejRnUUJGQXVJZUUxakhXeDQ0ZXNqQlNmdVl3MVBmREtCamx5MnN3SSIsIm1hYyI6ImYxOGFiOWNlZmZlNWQ0YjQ1NWU5MWM3NjBmNzhiYTdkNTc5MTZlN2Y2MDk5ODJmOWQ4YjRjYzE4ZDJlNTU1ZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhNTjF0eklDMXQ4V2czU1hCTjdGblE9PSIsInZhbHVlIjoiOWtPLzI1OGRBdFNIaUNpZDJVSDhiZTY1Qkg2MTViejhBaEFlalVibmNsbUFyQXptaFRhSWZsR0ZscW5YVzlveWlJcHM3cytVd1ZrR1VvaW9MUEpZSnZab3dYbUdTRXIxZXQyNWpIQlJSdmxpR1BuUkdqbVI5ekQ3RW11aDcxZlBEVXZmWHdVK1F0RHlLVW1jZXhCZ09TdTI5SmFmQS9KSVJySlhpOWhuRUVxN1J4WTRCcGZ5TGdMcHFhdU1OUndBS21Damo0OVFNNURSM01vd2dzdEorazY5OFU0RjIzMDZ6ZjVjQnBGaytiV1g5N3lVUEEzdk9nNWs4bGd0QlJESVYrZEpLeVdBZjROeDI5RWM4ZjVvY3cwdEdFdTIrOUQ4N2p4T0xYZkFNcENaZTlHbFViN2dHanU3alM5UERyYys1Nmc4aDdpRkttSWxOdVBXNXBFZUhkT3IvNkNaL1RFMEFDZUE3aFlNSGRWRE4rT2hlVVdWMTRjUmszUUo4eDZpckxIUEkvemdVaFhIN0ZDTFY1Rnk2bEtqUWZ6WUVlNithWjRLZkV1WUs4bVowNkY0ZnBIR1hMSmtRL2NNY2F2cnpEQlVGbDF1ay9aWFEySmJRQU5BamxqWFZQcWhBTmxsVWlFM2gvQ2tDR3RqN0ZRUmZYS1V2UE5tYVpmL2FsMDVDcVBQK0tHOUhCZFI5aEpCb0tIWW40aW5LMlgzd3BYRUU1aVE4aFN4d0s3ZGlpVUg3SlhuRzVyUUMzYXRWQmlVOEtTQ3V2STdtY0ppbFZFRHNqTXpYWEtSeWF3cUw3UEJ0T3JDUjFrMklEYmZKT1FJQ2hmWVVSa2wyM0VCRWM0dCIsIm1hYyI6Ijk1NmVlOTlhZTFkM2VhZDI4ZGVjNDRhYjRlZmQxZDg0NDAwY2YyNWZhMDU2ODJhZThiMGZkOTA3YjI1YWEwOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+