Калужан предупредили об опасных водоёмах
Общество

Калужан предупредили об опасных водоёмах

Дмитрий Ивьев
03.02, 16:49
0 497
В Калужской области лед на водоёмах остаётся небезопасным для выхода, несмотря на морозы. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам регулярно проверяют состояние ледового покрова и предупреждают жителей об опасности.

По данным замеров, проведённых в начале февраля, толщина льда неоднородна даже в пределах одного водоёма. На озёрах она составляет в среднем 26 сантиметров, местами достигая 29 см. На водохранилищах разброс значений ещё больше — от 19 до 35 см. На реках лёд достигает 18–30 см, но из-за течения прочность покрова крайне неравномерна.

Особую угрозу представляют полыньи на крупных реках — Оке, Угре и Протве. Многие опасные участки скрыты под снегом: это могут быть незамёрзшие протоки, места у быстрого течения или зоны с подземными родниками. Даже при кажущейся толщине льда риск провала остаётся высоким.

Специалисты МЧС напоминают, что безопасной для одиночного перехода считается толщина прозрачного льда не менее 10–12 см, но в текущих условиях полагаться на визуальную оценку нельзя. Выходить на лёд природных водоёмов не рекомендуется.

Новости по тегу
мчс
