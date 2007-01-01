Обнинск
Век живи – век читай: в Калужской области передадут книги в школьные библиотеки

03.02, 15:00
Специально для наших читателей медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» объявляет о начале акции, приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.

Дорогие калужане, скорее всего в ваших домашних библиотеках имеются книги для школьников подростков, которые уже не нужны. Например, дети выросли и перестали интересоваться этими изданиями, вы сделали ремонт, и ваша библиотека не вмещается в новое пространство или книги достались вам по наследству. Подарите их подрастающему поколению! Ваши издания будут переданы в школьные библиотеки Обнинска.

Книги могут быть как бывшими в употреблении, так и новыми. Школьники будут рады всему: художественным произведениям, обучающим изданиям, развивающей литературе, учебникам и другим полезным книгам, рассчитанным на возраст 7-16 лет.

С 4 по 12 февраля все желающие принять участие в акции могут приносить книги в редакцию «Комсомольской правды» в Калуге по адресу: ул. Космонавта Комарова, д. 36, с 9:00 до 17:00. Телефон: 8 (4842) 79-04-54.

Партнёр акции – компания SINTEC Group, один из ключевых работодателей и социальных партнёров первого наукограда России - Обнинска и Калужской области.

