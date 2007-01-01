Обнинск
-16...-15 °С
Общество

Аномальный холод прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.02, 14:34
В четверг и пятницу, 5-6 февраля, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

Такой прогноз во вторник, 3 февраля, опубликовала «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Ранее калужан предупреждали, что период аномального холода продлится до 4 февраля.

По прогнозам синоптиков, температура будет опускаться до -25 градусов.

Потепление ожидается на выходных. Правда, на следующей неделе сильные морозы опять могут вернуться.

