Аномальный холод прогнозируют в Калужской области
В четверг и пятницу, 5-6 февраля, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.
Такой прогноз во вторник, 3 февраля, опубликовала «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Ранее калужан предупреждали, что период аномального холода продлится до 4 февраля.
По прогнозам синоптиков, температура будет опускаться до -25 градусов.
Потепление ожидается на выходных. Правда, на следующей неделе сильные морозы опять могут вернуться.
