В Калуге зумеры относятся к бумерам добрее, чем бумеры - к зумерам

В Калуге молодые сотрудники относятся к старшим коллегам доброжелательнее, чем старшие — к молодым. Такие выводы следуют из опроса рекрутингового портала SuperJob, в котором участвовали представители поколения Z (до 25 лет) и так называемые бумеры (45 лет и старше).

Сотрудники старшего возраста чаще замечают в молодёжи недостатки. По их мнению, у зумеров нет мотивации (12% респондентов), они легкомысленны (9%), ленивы и недостаточно квалифицированы (по 8%), а также слишком меркантильны (6%). Среди положительных качеств старшие коллеги выделили целеустремлённость (8%), цифровую грамотность (5%) и мобильность (4%). При этом 6% опрошенных назвали молодёжь безответственной, а 4% — напротив, ответственной и исполнительной.

Молодые специалисты оценили старшее поколение значительно лояльнее. Для них коллеги 45+ — прежде всего носители большого опыта и экспертизы (36%), надёжные и ответственные люди (16%), эмоционально зрелые и устойчивые к стрессу (12%). Многие видят в них наставников (10%) с системным мышлением (8%). Главным недостатком зрелых коллег зумеры назвали консерватизм и сопротивление переменам (9%) — то есть ту самую стабильность и приверженность проверенным методам, которая с другой стороны воспринимается как преимущество.

Эксперты отмечают, что такие различия в оценках отражают не столько реальные качества, сколько разные ценности и ожидания поколений. Молодые хотят перемен и гибкости, старшие ценят стабильность и проверенные подходы.