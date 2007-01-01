В Калуге готовятся к технологическому форуму

В Калужской области стартовала подготовка к технологическому форуму «Беспилотная эволюция. Бесшовный космос», который пройдёт 9–10 апреля. Об этом сообщил министр цифрового развития региона Роман Тришин после первого заседания организационного комитета.

Форум станет частью первой в России Недели космоса. Его основная тема — «Бесшовное небо», то есть интеграция беспилотных систем в общее воздушное пространство. В программе запланированы отраслевые сессии, выставочная экспозиция и выездное мероприятие в авиапарк «Орешково». Участники обсудят развитие беспилотных технологий, укрепление позиций отечественной промышленности и реализацию национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

По словам министра, в этом году форум планируют сделать масштабнее предыдущих. Калужская область традиционно собирает на этой площадке специалистов, инженеров и энтузиастов беспилотных технологий со всей страны.