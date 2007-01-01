Обнинск
-16...-15 °С
Общество

В Калужской области установили резервный насос после гибели рыбы в реке

Евгения Родионова
03.02, 11:44
0 645
Во вторник, 3 февраля, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту гибели рыбы в реке Издетка в городе Медыни.

По данным ведомства, массовая гибель рыбы произошла в октябре 2025 года.

— Проверка показала, что причиной экологического происшествия стал сброс в реку плохо очищенных сточных вод. Из-за этого в воде резко упало содержание кислорода, и рыба погибла, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура потребовала от местного «Водоканала» исправить нарушения.

Предприятие закупило и установило резервный насос для канализационной станции. Это должно обеспечить её бесперебойную работу и защитить реку от загрязнений.

Ранее прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальника Медынского ВКХ ГП «Калугаоблводоканал».

