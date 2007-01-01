В Калужской области ликвидировали 19 скотомогильников
На эти работы из областного бюджета выделили 10,6 миллиона рублей, сообщила 3 февраля заместитель губернатора Валентина Авдеева.
После рекультивации земельные участки сняли с учёта как скотомогильники и вернули в сельскохозяйственный оборот. Это позволило расширить площади под посевы и пастбища. Кроме того, очистка участков, расположенных рядом с населёнными пунктами или внутри них, открыла возможность для строительства производственных и инфраструктурных объектов.
В 2026 году власти планируют продолжить эту работу. На ликвидацию 16 оставшихся мест уничтожения биологических отходов в областном бюджете заложено 9,6 миллиона рублей.
