Калужанин купил технику по соцконтракту

В Куйбышевском районе Калужской области житель получил государственную помощь по социальному контракту и закупил навесное оборудование для мини-трактора. Об этом сообщил глава района Сергей Макридов.

Осенью 2025 года поддержку в рамках национального проекта «Семья» получил Сергей Гервас — участник специальной военной операции, ветеран боевых действий и отец нескольких детей. На средства по контракту он приобрёл фронтальный погрузчик, почвофрезу, борону, косилку и плуг для имеющегося у него мини-трактора.

По словам Герваса, он давно хотел купить эту технику за свой счёт, но не было возможности. Теперь, получив господдержку, он постепенно комплектует трактор и планирует с наступлением весны оказывать услуги населению и организациям: заниматься вспашкой, культивацией, формированием гряд и кошением травы в свободное от основной работы время.