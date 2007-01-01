Калужанина осудят за неуплату алиментов

Во вторник, 3 февраля, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного акта и направлении в суд уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в неуплате алиментов без уважительных причин.

— По решению суда мужчина должен был выплачивать алименты своей 12-летней дочери. Деньги он не выплачивал. В апреле 2025 года его привлекли к административной ответственности. С апреля по сентябрь 2025 года он снова не выплачивал денежные средства на содержание своей несовершеннолетней дочери. Он скопил долг свыше 100 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.