Шапша поставил задачи калужскому здравоохранению

Вопросы обсуждались в понедельник, 2 февраля, на заседании правительства региона.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил обеспечить все возможности для прохождения профосмотров. В прошлом году ими охвачено 443 тысячи взрослого населения в регионе. Более 112 тысяч жителей проверили репродуктивное здоровье. Обследовано 760 участников СВО.

- Повышаем доступность диспансеризации. У нас задействовано в этой работе 20 медорганизаций. Работает 28 выездных врачебных бригад, - подчеркнул губернатор. - Передвижные медкомплексы помогают в проведении осмотров в трудовых коллективах, в сельской местности.

По его словам, в этой сфере не должно быть равнодушного, поверхностного отношения.

- И результаты говорят о том, что в целом к этому вопросу подход ответственный, - отметил Шапша. - Важно вовремя увидеть угрозу и начать лечение. Особая забота – о людях пожилого возраста. Что качается молодых людей, то наша задача еще и в том, чтобы наглядно показать, как важно для сохранения здоровья вести активный образ жизни. Так, среди причин болезней системы кровообращения: низкая физическая активность, неправильное питание, вредные привычки. Поэтому с раннего возраста надо заботиться о своем здоровье.