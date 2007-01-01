Обнинск
Общество

В Калужской области ищут 47-летнего мужчину

Дмитрий Ивьев
02.02, 12:30
Алексей Алексеев из Подольска пропал ещё 19 января.

По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга», мужчина может находиться в Калужской области.

Опубликованы приметы пропавшего: рост – 175 сантиметров, худощавый, русые волосы, голубые глаза.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

