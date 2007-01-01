В Калужской области ищут 47-летнего мужчину
Алексей Алексеев из Подольска пропал ещё 19 января.
По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга», мужчина может находиться в Калужской области.
Опубликованы приметы пропавшего: рост – 175 сантиметров, худощавый, русые волосы, голубые глаза.
Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
