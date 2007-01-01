Мы не кровожадные: калужане предлагают дать почтальонам больше денег

В минувшую пятницу, 30 января, мы опубликовали опрос на нашей странице в соцсети Телеграм по поводу работы почтовых отделений.

Поводом послужило письмо в редакцию, в котором пенсионерка пожаловалась, что несколько месяцев не может получить корреспонденцию.

Мы предложили несколько вариантов решения проблемы с отвратительной работой «Почты России» в Калуге.

Подавляющее большинство респондентов согласились с предложением просто прибавить зарплату почтальонам. Сегодняшняя их ставка, судя по опубликованным официальным вакансиям, не превышает 30 тысяч рублей. На деле же, по словам тем, кто знаком с ситуацией изнутри, почтальонам предлагают около 20 тысяч в месяц.

С мнением, что компанию нужно закрыть, а сотрудников уволить, согласилось лишь 14% от числа принявших участие в опросе. Видимо, действительно, как бы плоха почта сегодня ни была, без нее пока не прожить.

Поделились наши читатели и собственным вариантом решения проблемы.

- Рыба гниёт с головы)) управление почтой России надо менять. Не знаю, что они понаделали, но вышло черте что, - считает наша читатель Марина.

- Почта России должна быть государственной организацией, а не ОАО, - уверена Рита Фокина. - Была хорошая, нормальная организация. Но уже 3 года кто-то упорно ее разваливает, сотрудники увольняются и никому нет дела. Просто надо наладить производство.

Поделились читатели и своим опытом общения с «Почтой России».

- Это просто ужас ужасный! – написала Наталья. - Отправила поздравительную открытку подруге в Тулу за две недели до нового 2025 года, пришла она после 25 января. В 2025 году послала ещё раньше, до сих пор не получено и даже на почте не нашли, приходили искать дважды!

Увы, решение о прибавке к зарплате сегодня зависит только от управленцев «Почты России». Ни городская, ни региональная власть тут ничем помочь не сможет. По всему видно и на федеральном уровне сделать это непросто. Хотя «Почта России» вывела из себя уже даже председателя верхней палаты Российского парламента Валентину Матвиенко.

- Надо уже с этим что-то делать… нельзя ситуацию просто так отпускать, - заявила она на днях.

Действительно, отпускать нельзя. Так ловите ее, Валентина Ивановна, это же в ваших силах и компетенции.