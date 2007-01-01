Калужанин выплатил кредиты, чтобы продать квартиру

30-летний мужчина из Бабынинского района вернул долги банкам и микрофинансовым организациям — почти 90 тысяч рублей. Сделал он это не по доброй воле, а чтобы снять запрет на продажу своей квартиры, рассказали 2 февраля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Раньше мужчина игнорировал требования приставов, и тогда те применили меры: заблокировали его банковские счета, начислили дополнительный штраф за неуплату и запретили любые сделки с его жильём — продать или подарить квартиру он уже не мог.

Поняв, что без погашения долгов продажа невозможна, мужчина собрал деньги и оплатил и сам кредит, и штраф. После этого запрет сняли, а все шесть дел у приставов закрыли.