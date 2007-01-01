Обнинск
-23...-22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин выплатил кредиты, чтобы продать квартиру
Общество

Калужанин выплатил кредиты, чтобы продать квартиру

Дмитрий Ивьев
02.02, 09:16
0 295
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

30-летний мужчина из Бабынинского района вернул долги банкам и микрофинансовым организациям — почти 90 тысяч рублей. Сделал он это не по доброй воле, а чтобы снять запрет на продажу своей квартиры, рассказали 2 февраля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Раньше мужчина игнорировал требования приставов, и тогда те применили меры: заблокировали его банковские счета, начислили дополнительный штраф за неуплату и запретили любые сделки с его жильём — продать или подарить квартиру он уже не мог.

Поняв, что без погашения долгов продажа невозможна, мужчина собрал деньги и оплатил и сам кредит, и штраф. После этого запрет сняли, а все шесть дел у приставов закрыли.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InU4b0NUbVNWZ3V4NExlVjcvcTI4Unc9PSIsInZhbHVlIjoiWWZ6RHg0WFJQUnU5OXVOM2ZxMXB6TW9ZTzZ3NWNjeTdvUjM5Tk1yYmJSb29BOTN6NlJYSnlIcEhERnc0d1NxU3JCSzQraWRxTzl4MWhXWXJoZGN2ZG1GYnlTR1ZRTGpXWU1QYkhmL3hTU3NNRC8rVnE5QU9pQkY1VXpRenJLd3FNR0JZRlNjdmM0dkdzTklLZGtWTzlNa3pSaEVFSlpQSjdTZTQyTjRoRWpDVlhjODdZeHZFQ0tBVzlpVE45RC9tU2lhNkJvQ1lQVlgwY1BKVWdJT3Z6ejZBTUNJK3VTUXVUUkN2b3I5L1dCWG9BditENUxMNVAzUWZYcGdDK1F3TU5qVkhMdW82OXB2aEFrb3p3aEVNTUpUSnoweWh0eldUY0xjTmZyblRJQXJyd2liQUJKRmJFR1RhR0FzVktnME1hUWMreURoSlF0SkFqRHlJb0JOUDFOb0pwVjJ4aVhwWGVkdXRtTHlFdlVsT2pQb0x1NDJiMnowUm95cFk5V2xFczFTK3pWSHM0aUdqSkg3M2RHbWwvamQ2UkkwcTlRSDhOalVZK1p6bXkzSVU3aTY2a2doRXg4UzdkMjl0TTBWYyIsIm1hYyI6ImRmYzMwZjBkMDU3ZDAyMDA0Zjc2NmNhZThlMzk3OWI2NWZlMTA0ZmNhOGNkZDZlMzZkODkwMjVmNjYyMjk3NTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlPZlp1akhuaks4NGRSMG9UK0xBakE9PSIsInZhbHVlIjoiZTlqQXgwTkRoVUdXMUVLSUZMTUN5VnFiWERnV0o3cUxPMUlJOGNMcm52QXhtUTZTMlJGb2tHVEVDVGpkMk9vM2ZmZUkwdXpSVFlsVmliSStpMzQ2dE0zOUZNMlpqNUYwY0l4Mi9yQjhvbjk2eWJRUW5rUmxwUDl3WHdpUExnbU1Ya2lPdUhWUlM5YzdNaStORWVlNHBXbkRIUkF3MUJkaHdqQ2k0em1HQ2R0S00wZkI3VzVrem10U0tLTFJNeGV4RVFZTldpTWQ4NXdyWEJsbTNFUUxITWQrV3hiZkZ1T2hMd2E1eFNiYzdma2lUcnBaQnFSK1hYWndsd3htUWFYV0hyYitVd2loa09RNVd3dmhHbytBRTRXV0N6ODg1MS9ockNHekFaak1FUmhHRUhTQkxhOGQwUjIrdTh1ejdXWkROTXl4Vkd4dndsbjRXUEJaVzJkeUJmNUQyQWFpeHNiTGFnWTJ6b0JyS3REdHhFOE1DaUVONzRic2NsamN2eHhaQWNaamo2Q1dkVTY4SXVOSVpnL0FTQ0hlMmo0YXhJWVF4YWlvMTY5czRIYXFNd0NjWUEwQjJERjFNeFhiWUJFL3FrbG9ubFduL3FkMmNXYXpWZGphanNhWExqUWg2MFhlbnVFejBCTzQwZW5ibENROWQwbFBjU1paTUc2VEhWclVKcU1uUVRwMnFPSCtXSEN4Mm5CTEpPNHZuK1ZpUFdydHhtbnh6YVhvQzdNNUV2YndvNGZXa2tzTng1eGNuYUxCejhicHJ0SE53SnVXRFVtNFUrbEhuR3lWS0NlSExvNEN2dkNmbjM4VFNjQVkzQmptVFVXOXBpdCtBeHAzS3RkTiIsIm1hYyI6IjM0NDc5ZTRmZGJlNDZkNjk4YjIwYjhiYmJmNTdjYWQ2YTFhNWVkN2RmMmM4ODIwZjJiOThmZWY0OTM0OTcyN2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+