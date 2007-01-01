В Калужской области выросла заболеваемость ОРВИ

За неделю, с 26 января по 1 февраля, к врачам обратились 5657 человек. Из них у 18 пациентов выявлен грипп, у 5639 – ОРВИ.

Суммарная заболеваемость выросла на 8,7%. При этом случаев гриппа стало в четыре раза меньше, рассказали в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

12 из 18 случаев гриппа – в Калуге. Также такой диагноз ставился в Сухиничах, Кондрово, Людиново и Козельске.

В больницы с ОРВИ и гриппом госпитализированы 40 человек.