В Калуге чиновника оштрафовали за срыв ответа жителю

В понедельник, 2 февраля, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным ведомства, гражданину не дали ответ на обращение в положенный срок.

— В государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» поступило обращение местного жителя по вопросу выдачи технической документации на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения. В 30-дневный срок заявление не рассмотрели, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Работника привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.

Заявителю отправили ответ на обращение.