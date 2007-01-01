Обнинск
-25...-24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге зафиксирована уникальная погода
Новость дня Общество

В Калуге зафиксирована уникальная погода

Дмитрий Ивьев
02.02, 08:36
0 371
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

От нормы в январе заметно отклонились и температура воздуха, и количество осадков.

- В калужском историческом метеорологическом календаре погоды я не нашла аналога, - рассказала известный метеоролог Татьяна Инкина. - Средняя температура воздуха в Калуге оказалась на четыре градуса ниже нормы, осадков выпало в два раза больше многолетних значений. Такое аномальное отклонению от норм климата одновременно двух главных элементов погоды - дело небывалое.

Она напомнила, что в 2022 году осадков в Калуге выпало на один мм больше, но было заметно теплее. В 2010 году температура воздуха отклонялась от нормы значительнее, на 9 градусов, но осадков тогда зарегистрировано только 11 мм.

- Не было в нашем январе ни одной оттепели. Это тоже необычно. Понятно, что такая погода создала много неудобств и раздражений. Но какая же она красивая, эта негодница! – прокомментировала метеоролог.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNlYUMxZnFma2xpb0FHdVJPR28rQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiSEtza0tKWU1pL25kNm1xQU9NR0R0UUdtVjBHQmVuYXY2U0ZwQjhQcXY5U3gwTGRrK2VFdlIxb3YwSUh6K1ZTbjY2eUZoMERNU3VTY0NIZ00vS0Y3Umd6V1diV0NDbjlzN2RDT0RJNUMyMnA0cXRORHljbDJQNHhtcG1rZWVHRFBHaWN0UTU4U2Uxd0YwNzdsbFBJUy9WL2xCQnhwOThnN3ZYTjlQL2htUlFHMzJxNW03ay9BMEdkWXhmR3g4Q05MRUhDRytYRnVUMWlxNmtJTE9LRVRVYnNlUFFxUXIyeHRSZG8rTTlERkQvZk93M2IxVGxoVUJlSHB6WGVaL2p0VUVpZ1ZxNG1zdmZVQVBQaVVYbUNjUEU1WVgzMzV1bEk4WnF0OXpjZEh3R2pCT2lnbGo1ZEhKbEx6elk1azZtbC9rS0FSZlpLMllyY3MzTVFWTk51K0NXK2ZETzcxQmlZWGVOaTQ1aEhtT2Rsako5TkRQNVUzSzBXSVhkaUtRNHJ0OFBEQjRhTDk3MFphK0Rtbnh4VjdjRTFxWTNQazhPZmcrNGhkaS8xKzUyMjJ3eDhxT3JmWCs3dlNKbStVUGhDeCIsIm1hYyI6IjQ0YWUzMTliNTAwMTI0ZDhkOTZjYzM1NjAxOTRmN2UxYTIxYWIyNDgxYjkwOWMxNTVkNzZiNzdkNTQyMTIyM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVhRVhhQVlKcWdQT214aHJ1ZmJJS2c9PSIsInZhbHVlIjoiTFV6cnQ5a25JSW14dHYvLzdxeVV0WWhFM2Z3T1duenZHSjc1Wm5hSUk3ZVQ0M0pKVjFpWkFzQ1B3bEVlcGFOZndZKzFDQkIvOGd6V2FKdWxPVWg0VzJ5N2NEOWJVa295Q0tLZG5SbUJ6QlFKVVQzQzl1T1QwdHg2TjA5em10T1cyTjdLYW03WjNxTFRKU0dJWGZxZ205RDB1clhqb3BUTzlCNlV1UE52bWZqeXpVNjU2OHBNZ1o4UGRObDNKMmk1RStYQklyRnhwQmdKZFIyaTNBK092UThxTUxOQnNHSVRNYWJEOFROYm9VcGVTN3k3YTQyUUlsUGI4NW4zNkZ4MmRqcjBXZ2NXRDBuYmx0akk1OEpRU0lFVFdqcTQ0bWdJQWFjWkg4SGtjNGRMUDZzRmt5dldCR05zRHlNQ0pManBucjhHSUptM2JZdWs2aUVsQU5sc2NnZXFOWUJkMms0S1FFeEtyM3NCL2xUcDhvNENRNjJSS3ZJdWtpZ3djVXYxVWxnbXB0NmxPTWRUSEVJbEhvYkZQT2hxQ2NQcDB3M1JJVmlLMS9FL3JhU001WS82TGtXalJFRUUrS09OajBycVFzK1V2Uis3MURLNkVWM1FpbEZsZitBeWxObXBQOHI5TDlpNEgzWW9FQlhRNWlMNlRTdGpmWFpFMEsvZmJETG05UmtZalhXR1l3cDJLdWhzRjNtOU45OTduK0dlUlZ2bjcyQnl2UnBGTGdjbkJNSmU2OEdpYmF3ZWtFZ1FaS2hQZG8wM3MxTk9udTRIVUYxVVM5S3k3UU5qcmZTU3owSDV3L09LR0ZMYjdhZlc1VWRwOTNkT3pwYUZIdW5xa1BTYyIsIm1hYyI6IjBmMzU2NTY2MWY2Zjg1MWRiMjU3OGEyOWZjODAwMWIwMzg0ZThmYmM0OWJhNzhiYjIyNWRhOWJhMTEwMDlhZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+