В Калуге зафиксирована уникальная погода

От нормы в январе заметно отклонились и температура воздуха, и количество осадков.

- В калужском историческом метеорологическом календаре погоды я не нашла аналога, - рассказала известный метеоролог Татьяна Инкина. - Средняя температура воздуха в Калуге оказалась на четыре градуса ниже нормы, осадков выпало в два раза больше многолетних значений. Такое аномальное отклонению от норм климата одновременно двух главных элементов погоды - дело небывалое.

Она напомнила, что в 2022 году осадков в Калуге выпало на один мм больше, но было заметно теплее. В 2010 году температура воздуха отклонялась от нормы значительнее, на 9 градусов, но осадков тогда зарегистрировано только 11 мм.

- Не было в нашем январе ни одной оттепели. Это тоже необычно. Понятно, что такая погода создала много неудобств и раздражений. Но какая же она красивая, эта негодница! – прокомментировала метеоролог.