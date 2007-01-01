Обнинск
Общество

Нацпарки Калуги и Тулы объединились для защиты природы

Национальные парки «Угра» в Калужской области и «Тульские засеки» заключили соглашение о совместной работе.
Ольга Володина
01.02, 15:04
0 381
Фото: национальный парк «Угра».
Документ скрепили подписями руководители охраняемых территорий.

Новый альянс нацелен на тесное взаимодействие в нескольких ключевых сферах. Специалисты парков договорились сообща охранять природу, вести научные исследования, развивать экотуризм и заниматься просвещением населения.

В планах у партнёров - проводить совместные научные экспедиции, следить за состоянием экосистем и обмениваться ценным опытом. Кроме того, они будут вместе создавать новые туристические маршруты и образовательные программы для детей и взрослых.

Эксперты считают, что это сотрудничество значительно усилит охрану уникальных лесов и ландшафтов. Объединение усилий двух крупных парков, к слову, нацпарк «Угра» является биосферным резерватом ЮНЕСКО, создаст прочную основу для сохранения природного наследия центра России.

