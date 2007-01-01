Иностранные семьи покинули Россию после расследования дела о нападении на ребенка в Калужской области

В Калужской области завершено расследование уголовного дела о нападении на четырёхлетнюю девочку.

Фото: СУ СКР по Калужской области.

Двое иностранных граждан 9 и 11 лет совершили противоправные действия в отношении ребёнка в деревне Кривское Боровского района.

В ходе следствия выяснилось, что обе семьи находились в регионе с нарушением миграционного законодательства. Это послужило дополнительным основанием для принудительного выдворения.

Родители несовершеннолетних правонарушителей были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Суд вынес соответствующее решение.

На основании материалов уголовного дела региональная служба судебных приставов обеспечила выезд обеих семей за пределы Российской Федерации.