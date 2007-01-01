Обнинск
-22...-21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Иностранные семьи покинули Россию после расследования дела о нападении на ребенка в Калужской области
Общество

Иностранные семьи покинули Россию после расследования дела о нападении на ребенка в Калужской области

В Калужской области завершено расследование уголовного дела о нападении на четырёхлетнюю девочку.
Ольга Володина
01.02, 12:23
0 187
Фото: СУ СКР по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Двое иностранных граждан 9 и 11 лет совершили противоправные действия в отношении ребёнка в деревне Кривское Боровского района.

В ходе следствия выяснилось, что обе семьи находились в регионе с нарушением миграционного законодательства. Это послужило дополнительным основанием для принудительного выдворения.

Родители несовершеннолетних правонарушителей были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Суд вынес соответствующее решение.

На основании материалов уголовного дела региональная служба судебных приставов обеспечила выезд обеих семей за пределы Российской Федерации.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
нелегальные мигранты мигранты
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZUeSswTVo0YlROVFJmQXpwMnd3QXc9PSIsInZhbHVlIjoicHVLZlF4WWMvSHIrbFJCN3RxZFNpRjhZWHVjejM3bWZHOEtlRUFQTlFHS3pwK3AwZ3RaMWRHQ25ZNzRoeTgyQU5UNkRIeW1jNHp1d1pFZzJKenBTajdXZ3lMb2M0VWxNNXpyZDdBMUFFQU5wbjZHOFBFY1VLQS9xT3NUNXA4ZmdaTWlmZlE2cldMQlhLakFPRzkzOFRSWGJEMWtXc0NwbTZaL1gzODNVYndEZVpZTjFmUTFpYm5sZWRpdUJ5UjJ6cGFoelpvQ1hoMlMwa0FJdGRkeXQxTkNEcUYzc3hkT0pGaW9wQngyREV4K3JWbktFYU9PMjA2bGhxeFM5UjhyOTNhRmlGMG1WekZHay9rcnAzR2dPaERvK1kyTTgvRVJrcStxYUIwNzlqaXBqUlFISmxrOUdHNW9wT2dEYWVSdDdBSEpzZjZBdVJiSW92eUJsVTdQSG5jR0xpbGZjaU9naldpZ01DL09xNFZFQzQ4NTl2S3huQXNmbGsyNDdIVmh2OFhndk10NzFmT3ptSGpzaGZwVWNIV3BVbjQvU2Qvc3ZnRDkxbDJ0cEdFSTk1T2p0Nm9YU3FzNUdhTTdvSExIbyIsIm1hYyI6IjI0YTYxNjExZjhkZWIxNjkzYmYyMGJhMjBlM2RjZDJhNzU5MzZjOTY5NjNkMzNiZDc1NzIwOTdmMGE3MzczZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVySlIzblZnRE0zcUQ4UG8zVEZSN1E9PSIsInZhbHVlIjoiVEw1VTY1Vm40UGhnTFJRNkFVQjhrRnFVZXNkTGVDWUI4dmkzaHNtZUt5dy9TMVIyaFNOTmJudmhnZENaRldyRzJyRnNZdENjaTZPL21WMGZBcVZoVmJ4dk9WWVBCaGxkTVVPOWhoUVZmOW9GWDBWS2xHOUI1TXU4RUpvdUxXb3BSQStSeEZRUDRUdE55SWMvVEFoa3ErYWdlRTVYSmNGaHlnOEFEQ0krU1Z2RVdoWmlPR2FGbitZUkJNUGV3MmJVRmpya1FtZmh3anp1RVEya0Q4dXhFTGE1VjdvdmJvZE1ESTJLck1KeDZQQlU2SW51ZUd0ZEs4YW9Uc1ZtbjRhdGg1ZzhjK3lXVk1Nc2tWWmhQMGh6TG5yb0tvTlFxWW9MZ1VSTmczYURHK0gyZjdURWw4SU9PVnZicUlkZE9xeExkQ0xaL2pVZlVzQ3VZbk1lUnRuS1JwNnhTNUdHR3RYcSt3ZEFJTGNwMThIMEx5Zkh6TU9hQWdhMi85S0FLR0VGdW45aTE1bG4wNi9ITW5vUzRuZVJwdVdnQ0laWENwY2VoLzNCNUJBalNnamdnaXE0TW96R2IwZ2FsOHE4TTdEZFZSUXJyc1pVM2R2K09BMWNGZmw3VTZEZzNmVUFyU0h3RDdVSUpBUTBra0RROFFOSlBicWVkTTczcFhmZGlmS3ZvMDh4Ly9IRGpncTJMa3V4alJNcjBrZFo2Z0lqQkluSzVtQmE1UlU4TDhoNmhid1h2NWR0d3ZpVUlrbitBRWdRRzR1cE1Vb2hzem1sSzRLOVYvQ2JEcUJlUjYvekhTUHg4blRmWUhxY1ZGZ2hXUVV2R2xkNm8yWVdxN050a29KdyIsIm1hYyI6ImZiZDBjYzIxMzQyNGVhZDNhODNlNWE1MDc2ZmZhMmE5MDE4ZTBjOTA2ZmNiNmFkYTc5MTc3NzJlYWI2Njc4MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+