Иностранные семьи покинули Россию после расследования дела о нападении на ребенка в Калужской области
В Калужской области завершено расследование уголовного дела о нападении на четырёхлетнюю девочку.
Двое иностранных граждан 9 и 11 лет совершили противоправные действия в отношении ребёнка в деревне Кривское Боровского района.
В ходе следствия выяснилось, что обе семьи находились в регионе с нарушением миграционного законодательства. Это послужило дополнительным основанием для принудительного выдворения.
Родители несовершеннолетних правонарушителей были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Суд вынес соответствующее решение.
На основании материалов уголовного дела региональная служба судебных приставов обеспечила выезд обеих семей за пределы Российской Федерации.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь