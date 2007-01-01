Калужские строители начали восстанавливать многоквартирный дом в Первомайске ЛНР

Калужская область продолжает оказывать поддержку подшефному городу Первомайск в ЛНР.

Фото: Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин сообщил 1 февраля о начале ремонтных работ.

Специалисты из Калуги приступили к восстановлению многоквартирного дома на улице Макаренко. На данном этапе они разбирают старые кирпичные дымоходы и вентиляционные шахты.

Также ведётся демонтаж повреждённых элементов кровли. Эти работы необходимы для обеспечения безопасности конструкции и создания нормальных условий для проживания.

Усилия направлены на устранение последствий разрушений и улучшение бытовых условий жителей дома. Работы ведутся силами подрядных организаций, привлечённых из Калужской области.