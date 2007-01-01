Системы ПВО сбили беспилотник над Калужской областью
Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, а разрушения на земле отсутствуют.
Для проверки мест возможного падения фрагментов дрона выехали оперативные группы.
Аэропорт Грабцево, который временно закрывался, уже возобновил свою работу. В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме.
По данным Минобороны России, за ночь по разным направлениям было перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный аппарат:
· 14 – над территорией Белгородской области,
· 5 – над территорией Воронежской области,
· 1 – над территорией Астраханской области.
Накануне средствами противовоздушной обороны уничтожено пять беспилотников. Воздушные цели ликвидированы в небе над Людиновским, Сухиничским и Ульяновским районами.
