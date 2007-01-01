В ночь на 1 февраля над территорией Калужской области был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат над территорией Перемышльского муниципального округа.

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, а разрушения на земле отсутствуют.

Для проверки мест возможного падения фрагментов дрона выехали оперативные группы.

Аэропорт Грабцево, который временно закрывался, уже возобновил свою работу. В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

По данным Минобороны России, за ночь по разным направлениям было перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный аппарат:

· 14 – над территорией Белгородской области,

· 5 – над территорией Воронежской области,

· 1 – над территорией Астраханской области.

Накануне средствами противовоздушной обороны уничтожено пять беспилотников. Воздушные цели ликвидированы в небе над Людиновским, Сухиничским и Ульяновским районами.