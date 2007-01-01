С 1 февраля в России вступает в силу пакет важных социальных и потребительских нововведений

С 1 февраля в России начнут действовать новые законы, которые затронут несколько ключевых сфер жизни.

Изменения коснутся правил получения льготной ипотеки, размеров социальных выплат, прав покупателей и медицинских стандартов.

Основное изменение касается программы льготной «семейной ипотеки» под 6%. Теперь одна семья может оформить только один такой кредит с обоими супругами в качестве созаёмщиков. Второй кредит по программе станет доступен только после полного погашения первого и при условии рождения в семье ещё одного ребёнка.

Значительно вырастут многие социальные выплаты. Материнский капитал увеличится на 6,8%, будут проиндексированы детские пособия, выплаты по безработице, а также пособия инвалидам и ветеранам боевых действий. Пенсионеры, достигшие 80 лет, и инвалиды I группы автоматически начнут получать фиксированную выплату к пенсии в двойном размере.

В сфере защиты прав потребителей изменится порядок расчёта компенсации при возврате некачественных технически сложных товаров, таких как смартфоны и ноутбуки. При расчёте будет учитываться износ товара и год его выпуска.

Кроме того, вводится новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Документ детально прописывает необходимые диагностические процедуры, включая анализы крови, мазки и рентген, а также устанавливает среднюю продолжительность лечения в 9 дней.

Пакет февральских нововведений носит комплексный характер и затронет широкий круг граждан России.