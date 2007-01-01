Обнинск
-14...-13 °С
В Калуге врачи спасли женщину с тяжелым заболеванием сердца
Общество

В Калуге врачи спасли женщину с тяжелым заболеванием сердца

Дмитрий Ивьев
31.01, 11:14
0 340
60-летняя пациентка поступила в Калужскую областную клиническую больницу с острым инфарктом миокарда и осложненным кардиогенным шоком (снижение кровоснабжения тканей).

- Проведение операции под наркозом представляло высокий риск. Установка стентов также сопровождалась серьёзной угрозой – в любой момент могла произойти остановка сердца, - рассказала 31 января министр здравоохранения региона Анна Чернова. - Тогда врачи приняли решение подключить пациентку к аппарату ЭКМО. Это система, которая временно заменяет работу сердца и лёгких.

Пока аппарат поддерживал жизненные функции, хирурги установили стенты и восстановили кровоток. Операция прошла успешно.

- Жизнь женщины спасли. Сейчас она уже выписана из больницы и чувствует себя хорошо, - отметила министр.

Новости по тегу
здравоохранение
