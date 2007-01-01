Обнинск
-15...-14 °С
Общество

В Калужской области женщина заплатит штраф за оскорбление соседа

Евгения Родионова
30.01, 18:00
В пятницу, 30 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о назначении административного штрафа жительнице Калужской области за оскорбление соседа.

По словам пресс-службы, она признана виновной в оскорблении соседа.

— В сентябре 2025 года во дворе дома в посёлка Думиничи Калужской области женщина высказала в адрес своего соседа оскорбления с грубой нецензурной бранью. Это унизило честь и достоинство мужчины, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере трёх тысяч рублей.

