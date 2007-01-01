В Калужской области женщина заплатит штраф за оскорбление соседа
В пятницу, 30 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о назначении административного штрафа жительнице Калужской области за оскорбление соседа.
По словам пресс-службы, она признана виновной в оскорблении соседа.
— В сентябре 2025 года во дворе дома в посёлка Думиничи Калужской области женщина высказала в адрес своего соседа оскорбления с грубой нецензурной бранью. Это унизило честь и достоинство мужчины, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.
Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере трёх тысяч рублей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь