Новость дня Общество

Стратегическое партнерство: компании DOGMA вручили дипломы за надежное сотрудничество с агентствами недвижимости

30.01, 17:00
0 371
Федеральная компания DOGMA активно развивает партнерскую сеть в новых регионах своего присутствия, делая ставку на системное и плодотворное сотрудничество с риелторами. Такой подход находит высокую оценку у профессионального сообщества.  В 2025 году девелопер был отмечен двумя дипломами от ведущих игроков рынка недвижимости Калуги.

В офисе продаж квартала «Космопарк» состоялась рабочая встреча представителей компании DOGMA с агентствами недвижимости «Самолет+» и «Владис». Партнеры обсудили итоги совместной работы за третий квартал, после чего представители агентств недвижимости вручили девелоперу диплом, подчеркнув, что компания DOGMA является их ключевым партнером.

В конце года девелопер получил благодарственное письмо от федерального агентства недвижимости «Этажи» за надежное и плодотворное сотрудничество.

Компания DOGMA демонстрирует системный подход к работе с риелторами и агентствами недвижимости по всей России. В фокусе деятельности не только презентации проектов, но и комплексные мероприятия, направленные на глубокое погружение партнеров в продукт, организация брокер-туров, профессиональные конкурсы и экскурсии на объекты.

Одним из ключевых событий 2025 года стала организация поездки в Краснодар лидеров продаж Калуги. Партнеры-риэлторы посетили знаковые объекты девелопера, смогли лично оценить масштабы и качество реализуемых проектов, а также обменяться опытом с местными командами.

 

Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Реклама. ИНН 2311343639. erid: 2VfnxvYS4dw
