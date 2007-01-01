В Калуге нашли место, где ночью нелегально торговали алкоголем
В ночь на 29 января проверка прошла в заведении на перекрестке улиц Тульской и Энгельса.
- Изъято 320 литров пива, сидра и медовухи, не имеющей обязательной маркировки средствами идентификации, - рассказали в министерстве конкурентной политики. - Зафиксирована продажа алкогольной продукции после 22:00.
Сейчас ведётся административное расследование.
Торговой точке грозит полумиллионный штраф.
