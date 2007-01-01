Обнинск
Главная Новости Общество В Калуге нашли место, где ночью нелегально торговали алкоголем
Новость дня Общество

В Калуге нашли место, где ночью нелегально торговали алкоголем

Дмитрий Ивьев
30.01, 16:28
В ночь на 29 января проверка прошла в заведении на перекрестке улиц Тульской и Энгельса.

- Изъято 320 литров пива, сидра и медовухи, не имеющей обязательной маркировки средствами идентификации, - рассказали в министерстве конкурентной политики. - Зафиксирована продажа алкогольной продукции после 22:00.

Сейчас ведётся административное расследование.

Торговой точке грозит полумиллионный штраф.

