В Калужской области назначили нового главного врача больницы в Сухиничах
Со 2 февраля исполняющим обязанности главного врача Центральной межрайонной больницы № 5 (Сухиничский, Мещовский, Думиничский районы) назначен Вадим Ермоленко.
Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анна Чернова.
- Вадим Анатолиевич окончил Тверскую государственную медицинскую академию, - отметила она. - Имеет большой опыт работы в качестве врача-невролога и организатора здравоохранения. Желаю успехов на новом месте работы!
