Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области назначили нового главного врача больницы в Сухиничах
Общество

В Калужской области назначили нового главного врача больницы в Сухиничах

Дмитрий Ивьев
30.01, 16:09
0 691
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Со 2 февраля исполняющим обязанности главного врача Центральной межрайонной больницы № 5 (Сухиничский, Мещовский, Думиничский районы) назначен Вадим Ермоленко.

Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анна Чернова.

- Вадим Анатолиевич окончил Тверскую государственную медицинскую академию, - отметила она. - Имеет большой опыт работы в качестве врача-невролога и организатора здравоохранения. Желаю успехов на новом месте работы!

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlWKzNidE5mR2ZxNlZxQjBnMk1ycUE9PSIsInZhbHVlIjoia3MyVC9XNUJhbTVKTExOTXFySFZqVnRxR1lHdTUrWEhDbkQvTnNpWHlkQ3V5R1pzODROenFMNHNKd0s0ZGljb1Fac1k0YVYrLy9WSU0zcXVDbHQ2WDliK2tTdENmV0NBQ2VWSHNOMGlhczRXNDJ1aFRpU2VTU0dCU29jL1ZQRFd5R293K09WaG5KWHMrdytrRzJPeG41VGlPSmkxRHJiTUwzQmJQZlhabmljcDEyaWRGZmJVY1dOblpsaTZmOHFIelJRT1pHSm50L3VEUC9RZHhTdHZOUFpMMytPTlloZ2RSN21DVWkycWY2YTdMcm1JbCtjRGVSWFhhMUhUMXhxK0lONVNqRUxhVDdreThSWGxyM3JPZ2UyS2xOclRhdWw4SmRXT1NKMkZ1SUNZNEJadkJlUjVuQ1JSNngrQUc1ZDJKREo5SGQxMlp6dnZqOGwzZHdkTFg5STFXSHhTbENQOTlHMmZFdWt1bWJLdWpZVks2NE05b05UUzFzSXJldVc1Q1BUVDQrNFVxQ25EZWN3SFJxVmx3YmlXYktCTm9NY1l4RkxqVkhQOWhtYmgzdlB0azJPTWw1QmQzL1ZVUmhLOSIsIm1hYyI6IjQ2YzU4OGM4NTBjZmJkZWFmZjUxMzU5MmU1Y2FlMWExY2U5MmYxNDE5ODUzM2JjMWM2ODcwNDg4MDk0MTU3NjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdyYmFjT2NueXZVVlNqZzhqL3hWbkE9PSIsInZhbHVlIjoieGhsYnRnUTh0QWtVN25jd0lDeVR1bFlrT01oeTVvTU9tSkl4YVVhZ0xXTWVIaU9HN0Y4VXRraFpVN2pSVElVTkNJeUdXWk9FTmhoNnpoc2I3b29RcitOV1BhVTc4MkZ6VDAvUlRadHBmdzE5OWgzUDdvY0lSTW04dGR1SUxpS2tYa1hXWm9PMXltcFp6QnU1a09iSWY5NHQ2eWcxazhJeUpWUi9wbnpsODMyTDYvN1cxZUhrVHVaVm9UN3VwOG40YXd0SWFYOXY2REgzNXNVNXRHakI5dDBwaGxsaStrYStHKzhGMUxtYnpLMlVQTGp3WGM4MU1pUGJoWjZoeGRuQlByQ1FxQ0tyYVJvbHR1bmtSaklsWTViMG1sdkpSYzZQU3hscHFiL0xCYy8wdThWSVZpTWtKeXp5OUlJVm50U0p0cmV1R3hDNGdaNjlYWnZ0c3FoSVJaMHBXYjE4RGt2cTZrQ2pCMGZMT2FXVTZkcnFIbXJCQzIrQUk3SlhjWFhtMnV4TGQ0b1NWRnFVVXdDZXZ4K09nLzIrd00vYVZGbDNleE8yY1o3QWZYeTl5S0xmTUFySUszRGoxMExJR0xvazNKYWNyNzNIeUs3cWIyNkRwakVrSmY5cVNYaFJucTVRUmJoMWtDR2Nndm8rTkRFY3FsOGFqT3NQSUFEWjVjRERrdjRCNGV6TEM3WFBud0JHNmhFb29lQ3JUVnFIRmpZWDMveG1mZVBjZE9ZeFZCeWRjVEpyOXhaK0JvWTdRU0xMczg1YzdOTmdjL0JWbjZWTWY3T2Y2RTUzT0MrRVAzenBRTE9ZUmpVcDFZUDV5WU5qUzE3RW1LRkhCdzByRHUrbCIsIm1hYyI6ImYxNjA2NDU5ZjliMWFiM2I4YmZlNjllMDA2YzAxNzVlMDZmN2NiZjM5NjBmMzZlMzY4MzVhZmNjMTEwZWQzMjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+