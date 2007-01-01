Февраль начнется с сильных морозов
В воскресенье, 1 февраля, в Калужской области будет пасмурно и холодно. Синоптики прогнозируют температуру около минус 22 градусов.
Местами пройдёт небольшой снег. Ветер северный, слабый — порывы не превысят 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Метеорологи советуют ограничить время пребывания на улице и одеваться по погоде — в такие морозы риск обморожения и переохлаждения особенно высок.
