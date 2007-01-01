Обнинск
-22...-21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Февраль начнется с сильных морозов
Новость дня Общество

Февраль начнется с сильных морозов

Дмитрий Ивьев
01.02, 05:50
0 175
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 1 февраля, в Калужской области будет пасмурно и холодно. Синоптики прогнозируют температуру около минус 22 градусов.

Местами пройдёт небольшой снег. Ветер северный, слабый — порывы не превысят 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Метеорологи советуют ограничить время пребывания на улице и одеваться по погоде — в такие морозы риск обморожения и переохлаждения особенно высок.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imx4M2ZEeVFiQUJSOEdtekxtM29TZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiZDk0STZiR2UzaUZkTTFjSmZ3VElQaVY3K3pCYTZZa2FCalAzYVB0WFRPNnBKOE4rMjNYNVd4ZytVUWh6M2FQaU91YmFpS0k2UHZvcjdwdnBOOHlKdmUyYzRRMU9sNnd5N2N6eUtSRmpoOHVIMVlQK2pwOFR5Q3A5WFJ5MUhVVGloQWRRUDFNSTdBcThDbWFUSVNWbkNTTXhjblBhTmhYcS9vKzkrMmNPcXpEVFA2cFZXbmJnd3hVMXBwUGlGb2xmNHFkR3kwOXVVVUU2V1UzSjB5OEkwc0VQZTVBRkJTOFVFakRwdUxhK29JSk5XT1FmbEt6OVVmZFpEU3picHJibjFVaFN1R09Ea2ordkloaXhFYVl5VElqR0RnSVJ3a0tiV0lJYUlVNFRIK080elhhdnlLL1VTVUhjaUloUGlGdU5mZEVLVTQ1QmlyYTMzNEhOVExJK0Y4US9wK25pcnNubFVxdHdXelhFaG9NU29BYWpERjdDK2UvWGhmdC9ra2RwTW8zSXBjNEp4UVR1WlJnYSsrK3AvUXJuZWl6dElLOERXVUtPd2QxSUxXOHAwSFgzTGlxSldQOFc4UlhhNDhvUCIsIm1hYyI6IjUyYjFkOTc4MmExODZmMGJhOTJlNjYzNmQ4ZDEwNTAzYmZlMGEyMDViNTMyMTczYzE1Y2E3Njg1YmMxMDdiMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imo2NzRmNUsrY0tmVndwcUc1Sk8xRVE9PSIsInZhbHVlIjoiNHljNzRDVU9pRE1iNkIwVmlJVG1zTGpTQmFjS2RjdWdoM05SMWVuNERiNkIxaWNaQVJOZVA5K1phVUJwbnlRWGJncG5DNXV0WnI3Z0lJRUVvazV5QVEwMTdlTExhRHBhNDJqNXdBNnNnMk9mL1RyU2tvQk0wYXpUWFk4RUVsZkFtbGI0SVc2WU9PS0pIUVZjRVJWU1Bmc01ZOGVnK2RGeXVGSXY5QkhnRmt2YU1VOXVWNEs2d01ZQTJXMGVlSDJKZmd5Uzd6Vnl6OTB0bGRjdkZEdUxEMHZoRXF6Ly9wNEFDV1JZRWJmbDQvYS9vVG16d3c4MS9KMlJ4Q3U0a1dGSlBscUUvcVplSERSMTZpRmE0a0pUdWhvNzRkUHZ1Sjh3UmhrSVpCTGlFa3F3WFpjYUJkZ2J5emVjajNFckxpSldienpzVmcrclhldi8xNFA3UzNxUmU0M2xWdkMraENSczY2d1dMOU1TMytmZXU0cFRDTXNQVU5BbXdqb0ZJZGpENk1BdXZ2dFVkYTlNSDczVmQ4QXFhNE1PYUZGRkxheGtOWjM3cjRyK2wvQThtSTR1azh5QzVrSGh5cThNd1g4dHNBSE5URGIzd1lTQ3F2V3dybVJ5WUwvZnBZQUYxMkJhT3VJNWZQYzZhbFBiNnNOL1djMWxhYUFWOEtacnhmRHN2eXpOM0hVa0taRFF4UlpKT2RaTVVyN2RzbEJDTzRycWlhejBkbFVyUnRRaUZpeDNxc0ttd0NZb2tDZlFybndMUWozdzZCUkcwYzg3RXJoS09qbnZGYVdsTWNUZHh4UVMzRndneFR3T21PcTJWRmxKdklya1hTUWdHTXJIUysxciIsIm1hYyI6IjliNzdkMmQ3OTk3NTUwYTFiZDQ2NzU0YjNiMWE0YjdmZTc3Y2YxYmU5OTAwYjBlMjVkYzQ4NzlmYjQ4ZGUxYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+