Как изменились цены на продукты в Калужской области

За неделю, с 21 по 28 января, цены в магазинах Калужской области остались стабильными. Серьёзных скачков стоимости основных продуктов не зафиксировали, рассказали в пятницу в правительстве.

Некоторые товары даже немного подешевели: лук теперь стоит на 1,8% меньше, соль — на 0,4%.

В то же время огурцы подорожали почти на 5%, капуста, маргарин и сахар — незначительно, от 0,16% до 0,63%.

При этом в регионе по-прежнему одни из самых низких цен в Центральном федеральном округе на подсолнечное масло, сахар, соль и гречку.

Калужская область также вошла в первую десятку регионов ЦФО по доступности продуктов для борща, заняв седьмое место в рейтинге. А по ценам на топливо область показала хорошие результаты: бензин здесь второй по дешевизне (63,04 рубля за литр), дизель — четвёртый (71,51 рубля за литр).