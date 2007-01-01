Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Как изменились цены на продукты в Калужской области
Общество

Как изменились цены на продукты в Калужской области

Дмитрий Ивьев
30.01, 14:00
0 688
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

За неделю, с 21 по 28 января, цены в магазинах Калужской области остались стабильными. Серьёзных скачков стоимости основных продуктов не зафиксировали, рассказали в пятницу в правительстве.

Некоторые товары даже немного подешевели: лук теперь стоит на 1,8% меньше, соль — на 0,4%.

В то же время огурцы подорожали почти на 5%, капуста, маргарин и сахар — незначительно, от 0,16% до 0,63%.

При этом в регионе по-прежнему одни из самых низких цен в Центральном федеральном округе на подсолнечное масло, сахар, соль и гречку.

Калужская область также вошла в первую десятку регионов ЦФО по доступности продуктов для борща, заняв седьмое место в рейтинге. А по ценам на топливо область показала хорошие результаты: бензин здесь второй по дешевизне (63,04 рубля за литр), дизель — четвёртый (71,51 рубля за литр).

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
цены
Лента настроения
10 оценили
10%
0%
40%
0%
10%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InE0dkw0Si93UHJ0UWVZUFBIc3dlSXc9PSIsInZhbHVlIjoieW00bzRVaW9uNzUwSm16QnhpRzQ3S2twT0N6MmVJWTl1U1JpNEFCempQZmltRVo3SjdBYklJSHdYakdFTnRyWmNqVXJ6eWZnL3gyLzZNS2JzbHFXS0dtWGdOWitsc09sNzJ6bmNMN1UreTJKM3RKYkszSE9zMFM1eDNrUlVzeUFXbzh3SmFWYmVjSTdhY1l3LzBhRGpCajNMckJ2YVlJcFdUUTlvWHlaWkpNN1NOc3FkbjB5dUVWeWVIQldRa2JFeFl4d0crM2R6aC9PY3hHL2pjZG1wWXl2U2xrcGpsRTdZTTV1S0lMMEZKcEhLZ0tRM0k3SmRBM0srWk8zaUZvbFVNT1NFR0pXcWlVWkduamdFV2x3K1ZUZkJYVHBzRENNUGlFcXpRRXlqN0FuSTB3RG1xeCtxUlFkTUhIU1NCbW9xek9hWjV6blBEYytyQnYwcGhlMTdMVE90L1o3YVhDaXFNd0I4cllZa1d2SnFFKzUwOGhwbHJsYjhBeUJoLzhmMTUra3A5UzAyRG45THozVTk1S0xwRlJWNzBjY1NnQXBkcW4zNlJoZm9yWDQ4V3hRcHVUVXNHU3VhUnVKZGJaZiIsIm1hYyI6IjNkMTY4NjA5NmM1MjcxNzgxNjAwMDNhMDg5MzhlZjlhY2RkNTYzNGExOWNmOWIzYTcxYWNkYmVkMzQyYjIzODQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5GTW51NC8wRmZSYlpvVU80Um5DN1E9PSIsInZhbHVlIjoieXZKbTg0Ymo2dHhVOXViT1dxS3FxZzhsaUs1WXpwYSs3V3JxWEhQbFNCTFBDNzdldTk2dVQyODRwa0hJZjk1aTRuSUJtVWtrVG51Z2FZa1dQcWNSMUxOTlFVUFEyWDgwTjkzNzMzR1ZmUEROTUV4VjZTL3UyU0pOQiszYVNsdXNaNU5XaXdrYlR1dTluWWtGV1FZMFBPNUl3aVBUZzhMOStWWVZzeThsZFB4YXNPU2JKQkVzeG9QZnlkOW1MNUpmUStSY25rU2NSeVV0NkM4b2pzanJST2JQek0rdjMwUlJIc2ZsUjRWMmJkWTRYRzY4cjdaR3ZpMmxORlJ3UTIvL01CZUwwNHhsSElSMEc3cnNRN0xtUWhzdjBSbEJESy81VFM0cURSSm5yNXh1cW1NanY3c2tOMnVUYk5lSHl2a0IvYnNFS0lpbWFOMGtERm5RN1VjL2thcGFuVzVTREhiaWFYK2prNG5OenY2ejY2dnlpbThGdXdjUTBkUEZVYktLbVJuVEZvaEdCdUJHRFFJRzdDSkdzeGl2cnloRy9BblgyelRneHdLT1NtZ2poMlg4ZFBoZ2pYSXN0a0JQUG5oZGdlRG5VTmpBNzg0S25yOE15R3lMcS9vdDRRd29OVnZ6MXcrQjVTMjBldEpaVG41QmJkai9scllmSmt4Y0Ria2NLbm5XK096SXdoS1NoajkxSW9IaExCMVhucEZ3Tk5tclNTWXQwTlhXa25VamdkV1QyNUxZY3p1S0JOM0gySjJKa3JGWHZYWk5SSHJBU0NRUVN4ejNXaFJmK2FBa3UyQTVSL2I0MDdoYUIxNkczU0IwV2RKZFVNcEoxRGJnSnZhaSIsIm1hYyI6IjgwZjcyNmQ0MDQ5MTMwOWY5MmNlNDllYjQ2M2JlNWU1MzlkYmU4MDE3MjA1NzJmNzBhZjA0ODgxYjUwNzZjN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+