В Калуге собирают книги для детских библиотек Луганска и Первомайска

О начале акции 30 января объявило Калужское региональное отделение Союза журналистов России.

Организаторы сообщили, что требуется детская литература - прежде всего книги для детей от 10 до 14 лет.

Передаваемые книги должны быть новыми или в хорошем состоянии.

В Калуге книги собирают по следующим адресам:

Дом печати (ул. Марата, 10, в раб. дни, телефон для справок 59-11-20),

ГТРК Калуга (ул. Поле Свободы, 40А, в раб. дни),

«Калужская неделя» (ул. Карпова, 10, по четвергам, тел. 56-55-75).

Адреса в Обнинске:

Музей истории города Обнинска (пр. Ленина, 128. Часы работы: с 10 до 18, четверг - с 12 до 20, понедельник – выходной, тел. 7-76-53,

«НГ-Регион» (ул. Шацкого, 5, в раб. дни)

В Боровске:

Районный информационный центр (РИЦ) (ул. Коммунистическая, 20, помещение 3, в раб. дни).

В остальных райцентрах: редакции окружных (районных) газет (в раб. дни).