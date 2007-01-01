Обнинск
Общество

В Калужской области стало на 11% меньше преступлений

30.01, 08:03
По итогам 2025 года в регионе заметно снизился уровень преступности — почти на 11%. Особенно уменьшилось число тяжких преступлений, а также правонарушений среди подростков. Массовых беспорядков в области не зафиксировано.

В полиции рассказали, что активно занимались профилактикой: на дорогах работали 13 мобильных постов, где проверили более 70 тысяч автомобилей. В ходе этих проверок изъяли незаконное оружие, боеприпасы и даже самодельные взрывные устройства. Также удалось найти 15 человек, находившихся в розыске.

Особое внимание уделили борьбе с экстремизмом и терроризмом. В 2025 году в регионе пресекли деятельность двух террористических организаций, а в интернете заблокировали 26 сайтов с радикальным контентом.

Кроме того, полицейские продолжали разбирать дела, связанные с организованной преступностью. За год раскрыли более 300 преступлений, совершённых преступными группами.

