В Обнинске назначили нового мирового судью

В четверг, 29 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о назначении нового мирового судьи в Обнинске.

По словам пресс-службы, кандидатуру утвердило Законодательное собрание Калужской области. Им стал Андрей Сергеевич Митин. Он будет работать на судебном участке №16 Обнинского судебного района.

Ранее он занимал эту должность на том же участке. Теперь его назначили без ограничения срока полномочий.