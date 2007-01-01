Обнинск
Общество

В Обнинске назначили нового мирового судью

Евгения Родионова
30.01, 12:24
0 356
В четверг, 29 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о назначении нового мирового судьи в Обнинске.

По словам пресс-службы, кандидатуру утвердило Законодательное собрание Калужской области. Им стал Андрей Сергеевич Митин. Он будет работать на судебном участке №16 Обнинского судебного района.

Ранее он занимал эту должность на том же участке. Теперь его назначили без ограничения срока полномочий.

